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Débardeur de basket A'ja Wilson pour femme - Blanc/Noir

Matériaux recyclés

A’ja Wilson

Débardeur de basketball pour Femme

44,99 €
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Donne le meilleur de toi-même avec un confort sans compromis. Ce débardeur ample inspiré des muscles est facile à rentrer pour un look tout A'ja ou à laisser ample pour une sensation de légèreté. Le tissu à base de coton et de polyester est naturellement respirant et est donc prêt pour le terrain à tout moment.


  • Couleur affichée : Blanc/Noir
  • Article : II4204-100

A’ja Wilson

44,99 €

Donne le meilleur de toi-même avec un confort sans compromis. Ce débardeur ample inspiré des muscles est facile à rentrer pour un look tout A'ja ou à laisser ample pour une sensation de légèreté. Le tissu à base de coton et de polyester est naturellement respirant et est donc prêt pour le terrain à tout moment.

Avantages

Le logo d'A'ja, inspiré de l'étoile qu'elle inclue toujours dans sa signature, est percutant et original, tout comme l'énergie qu'elle apporte sur le terrain.

Détails du produit

  • Fentes sur l'ourlet
  • Logo A'ja Wilson
  • Swoosh
  • 80 % polyester / 20 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc/Noir
  • Article : II4204-100

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 178 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Perfect cut

    Sarahd40367934f5d4214b4f8fa38430840d5

    Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.

Débardeur de basket A'ja Wilson pour femme

A’ja Wilson

44,99 €
Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

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