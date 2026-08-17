Débardeur court de running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour femme

Fits small
Itzel556524148
The green tank is stunning but runs small. I’m 5ft, 120lbs and got the size S. Fit too tight around the chest area. The neckline also felt too high and tight for me. Returning.
Matériaux recyclés
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Mis à jour avec de nouveaux graphismes et un message pour ton adversaire, ce haut tissé est prêt pour la course. Il est léger et respirant, avec une technologie avancée anti-transpirante pour t'aider à rester au frais pendant que tu bats tes concurrents.
Nike AeroSwift
Mis à jour avec de nouveaux graphismes et un message pour ton adversaire, ce haut tissé est prêt pour la course. Il est léger et respirant, avec une technologie avancée anti-transpirante pour t'aider à rester au frais pendant que tu bats tes concurrents.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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3 étoiles
Fits small
Itzel556524148
The green tank is stunning but runs small. I’m 5ft, 120lbs and got the size S. Fit too tight around the chest area. The neckline also felt too high and tight for me. Returning.
Nike AeroSwift