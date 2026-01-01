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Débardeur Air Jordan pour femme - Noir/Dark Smoke Grey/Noir

Matériaux recyclés

Air Jordan

Débardeur pour femme

99,99 €
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Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres recyclées

Opte pour un modèle ultra-doux et vraiment surprenant. Savoir-faire artisanal et ADN de Jordan s'associent dans ce débardeur duveteux inspiré d'un pull. Ce vêtement streetwear raffiné est idéal à porter en toute occasion.


  • Couleur affichée : Noir/Dark Smoke Grey/Noir
  • Article : HQ9171-010

Air Jordan

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Opte pour un modèle ultra-doux et vraiment surprenant. Savoir-faire artisanal et ADN de Jordan s'associent dans ce débardeur duveteux inspiré d'un pull. Ce vêtement streetwear raffiné est idéal à porter en toute occasion.

Détails du produit

  • 53 % nylon / 34 % rayonne / 12 % polyester / 1 % élasthanne
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Dark Smoke Grey/Noir
  • Article : HQ9171-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 173 cm
    • Coupe ajustée : confortable et ajustée
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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