Débardeur Air Jordan pour femme

Matériaux recyclés
Air Jordan
Débardeur pour femme
Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres recyclées
Opte pour un modèle ultra-doux et vraiment surprenant. Savoir-faire artisanal et ADN de Jordan s'associent dans ce débardeur duveteux inspiré d'un pull. Ce vêtement streetwear raffiné est idéal à porter en toute occasion.
- Couleur affichée : Noir/Dark Smoke Grey/Noir
- Article : HQ9171-010
Air Jordan
Opte pour un modèle ultra-doux et vraiment surprenant. Savoir-faire artisanal et ADN de Jordan s'associent dans ce débardeur duveteux inspiré d'un pull. Ce vêtement streetwear raffiné est idéal à porter en toute occasion.
Détails du produit
- 53 % nylon / 34 % rayonne / 12 % polyester / 1 % élasthanne
- Lavage à la main
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Dark Smoke Grey/Noir
- Article : HQ9171-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 173 cm
- Coupe ajustée : confortable et ajustée
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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