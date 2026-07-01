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Nike Crossover /Short de basket Dri-FIT 13 cm pour femme - Noir/Blanc

Matériaux recyclés

Nike Crossover

\Short de basket Dri-FIT 13 cm pour femme

30 % de réduction
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Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Tu veux parfaire ton jeu ? Enfile ce short à taille haute et entraîne-toi en toute liberté, sans que le tissu te gêne. Avec sa technologie Nike Dri-fit, tu restes au sec pendant tes sessions pour plus de confort.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : II4240-010

Nike Crossover

30 % de réduction

Tu veux parfaire ton jeu ? Enfile ce short à taille haute et entraîne-toi en toute liberté, sans que le tissu te gêne. Avec sa technologie Nike Dri-fit, tu restes au sec pendant tes sessions pour plus de confort.

Avantages

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Détails du produit

  • Emplacement de la poche : latéral
  • Type de poche : main
  • Corps : 100 % polyester. Doublure : 100 % polyester.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : II4240-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 179 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (1)

5 étoiles

  • Σούπερ!!

    Maria684354852

    Πολύ καλή ποιότητα υφάσματος,άνετο και δροσερό για το καλοκαίρι. Το συστήνω!!

Nike Crossover /Short de basket Dri-FIT 13 cm pour femme

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