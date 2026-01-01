Crampons de foot pour terrain sec Nike United Phantom 6 High Elite

Nike United Phantom 6 High Elite
Crampons de foot pour terrain sec
Repousse les limites sur le terrain avec la Nike United Phantom 6 Elite. Conçue pour les athlètes d'une précision imparable comme Sophia Wilson et Deyna Castellanos, elle améliore ta précision avec le Gripknit révolutionnaire pour les frappes ciblées et une plaque Cyclone 360 améliorée pour les mouvements soudains.
- Couleur affichée : Burgundy Crush/Fossil/University Red
- Article : IO8445-661
Nike United Phantom 6 High Elite
Repousse les limites sur le terrain avec la Nike United Phantom 6 Elite. Conçue pour les athlètes d'une précision imparable comme Sophia Wilson et Deyna Castellanos, elle améliore ta précision avec le Gripknit révolutionnaire pour les frappes ciblées et une plaque Cyclone 360 améliorée pour les mouvements soudains.
Behind the Design
La collection Nike United célèbre les athlètes à la précision imparable comme Sophia Wilson et Deyna Ratellanos. Nous avons associé des tons bordeaux riches à des graphismes inspirés de l'imprimé animal pour représenter leur approche agressive sur le terrain et leur capacité à dépasser les limites du possible.
Un toucher de précision
La texture ultra-adhérente Nike Gripknit t'assure une accroche ciblée et tout le contrôle nécessaire pour une précision incroyable. Cette matière adhère par temps sec et humide.
Adhérence adaptée au terrain
Placé de manière stratégique à l'avant-pied, le motif d'adhérence circulaire Cyclone 360 garantit stabilité et rapidité à chaque mouvement.
Modèle qui suit la forme du pied
La structure de la chaussure est plus anatomique, notamment au niveau de la pointe. Elle épouse la forme du pied et te rapproche du ballon pour des tirs encore plus précis. Le col Dynamic Fit enveloppe la cheville dans une matière Flyknit souple et extensible pour plus de stabilité. Le système « Ghost Lace » recouvre les lacets pour t'aider à rester focus.
Détails du produit
- Adaptée aux terrains secs en pelouse naturelle
- Semelle de propreté rembourrée
- Couleur affichée : Burgundy Crush/Fossil/University Red
- Article : IO8445-661
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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Nike United Phantom 6 High Elite
La texture adhérente te permet de tirer avec une justesse alarmante.
Avantage
Précision
Maintien
Naturel
Conçue pour
Terrain sec
Gamme
Elite
Quelles sont les nouveautés ?
- L'empeigne en Tuned Gripknit revisitée s'adapte au pied. Elle garde son adhérence micro-texturée pour un meilleur contrôle du ballon.
- Structure revisitée et plus naturelle au niveau de l'espace pour les orteils : 3 mm plus court et 1 mm plus haut que pour les Phantom précédentes.
- Plaque Cyclone 360 améliorée pour plus de confort, sans compromettre l'agilité.
« Ma Phantom est unique, elle s'adapte à toutes les situations. »
Deyna Castellanos—Précision redoutable
Attaquante, Portland Thorns FC/États-Unis
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