Crampons de baseball Nike Diamond Showcase MTL

Nike Diamond Showcase MTL

139,99 €

Libère la bête qui sommeille en toi et écrase tout ce qui se trouve sur ton chemin avec la Nike Diamond Showcase. Stable grâce à une plaque pleine longueur et sécurisée avec une bande au milieu du pied, elle est conçue pour optimiser ta puissance partout où la force pure est nécessaire pour changer le match.

Transfert de puissance

Notre bande de maintien au milieu du pied maintient ton pied en sécurité et verrouillé, afin que tu puisses bénéficier d'un transfert de puissance optimal.

Balance-toi à fond

La plaque sur toute la longueur offre une rigidité optimale en torsion avec une sensation de connexion au sol. La prise d'appel réduite permet d'optimiser le contact au sol.

Semelle intermédiaire moelleuse

La semelle intermédiaire est fabriquée en Cushlon, qui offre un confort optimal. Nous avons également abaissé la hauteur de la semelle intermédiaire, pour une sensation plus connectée au sol et une stabilité optimale.