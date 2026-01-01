Crampons de baseball Nike Diamond Showcase MTL

Nike Diamond Showcase MTL
Chaussures de baseball à crampons
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Libère la bête qui sommeille en toi et écrase tout ce qui se trouve sur ton chemin avec la Nike Diamond Showcase. Stable grâce à une plaque pleine longueur et sécurisée avec une bande au milieu du pied, elle est conçue pour optimiser ta puissance partout où la force pure est nécessaire pour changer le match.
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore
- Article : IQ9960-900
Nike Diamond Showcase MTL
Libère la bête qui sommeille en toi et écrase tout ce qui se trouve sur ton chemin avec la Nike Diamond Showcase. Stable grâce à une plaque pleine longueur et sécurisée avec une bande au milieu du pied, elle est conçue pour optimiser ta puissance partout où la force pure est nécessaire pour changer le match.
Transfert de puissance
Notre bande de maintien au milieu du pied maintient ton pied en sécurité et verrouillé, afin que tu puisses bénéficier d'un transfert de puissance optimal.
Balance-toi à fond
La plaque sur toute la longueur offre une rigidité optimale en torsion avec une sensation de connexion au sol. La prise d'appel réduite permet d'optimiser le contact au sol.
Semelle intermédiaire moelleuse
La semelle intermédiaire est fabriquée en Cushlon, qui offre un confort optimal. Nous avons également abaissé la hauteur de la semelle intermédiaire, pour une sensation plus connectée au sol et une stabilité optimale.
Plus d'avantages
- Notre technologie Drag-On approuvée par les joueurs offre un soutien léger pour les glissements d'orteils.
- Empeigne en mesh résistant
- Hauteur de col surélevée 5/8
Détails du produit
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore
- Article : IQ9960-900
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Nike Diamond Showcase MTL
Informations supplémentaires
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