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Crampons de baseball Nike Diamond Showcase MTL - Multicolore/Multicolore

Nike Diamond Showcase MTL

Chaussures de baseball à crampons

139,99 €
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Libère la bête qui sommeille en toi et écrase tout ce qui se trouve sur ton chemin avec la Nike Diamond Showcase. Stable grâce à une plaque pleine longueur et sécurisée avec une bande au milieu du pied, elle est conçue pour optimiser ta puissance partout où la force pure est nécessaire pour changer le match.


  • Couleur affichée : Multicolore/Multicolore
  • Article : IQ9960-900

Nike Diamond Showcase MTL

139,99 €

Libère la bête qui sommeille en toi et écrase tout ce qui se trouve sur ton chemin avec la Nike Diamond Showcase. Stable grâce à une plaque pleine longueur et sécurisée avec une bande au milieu du pied, elle est conçue pour optimiser ta puissance partout où la force pure est nécessaire pour changer le match.

Transfert de puissance

Notre bande de maintien au milieu du pied maintient ton pied en sécurité et verrouillé, afin que tu puisses bénéficier d'un transfert de puissance optimal.

Balance-toi à fond

La plaque sur toute la longueur offre une rigidité optimale en torsion avec une sensation de connexion au sol. La prise d'appel réduite permet d'optimiser le contact au sol.

Semelle intermédiaire moelleuse

La semelle intermédiaire est fabriquée en Cushlon, qui offre un confort optimal. Nous avons également abaissé la hauteur de la semelle intermédiaire, pour une sensation plus connectée au sol et une stabilité optimale.

Plus d'avantages

  • Notre technologie Drag-On approuvée par les joueurs offre un soutien léger pour les glissements d'orteils.
  • Empeigne en mesh résistant
  • Hauteur de col surélevée 5/8

Détails du produit

  • Couleur affichée : Multicolore/Multicolore
  • Article : IQ9960-900

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    Nike Diamond Showcase MTL

    139,99 €

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      Ce produit est personnalisé. Les commandes de produits personnalisés ne peuvent être annulées que dans un délai de 15 minutes et ne peuvent pas faire l'objet d'un retour, sauf si l'article est défectueux.

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