Combinaison Nike Essentials Hooded Coverall pour bébé

Nike Essentials Hooded Coverall
Combinaison pour bébé
Cette combinaison en molleton offre un toucher tout doux, idéal pour la peau sensible de bébé. La fermeture à zip sur toute la longueur facilite le change et l'habillage, et la capuche confortable apporte une protection en plus si besoin.
- Couleur affichée : Pale Ivory
- Article : FV4455-110
Nike Essentials Hooded Coverall
Cette combinaison en molleton offre un toucher tout doux, idéal pour la peau sensible de bébé. La fermeture à zip sur toute la longueur facilite le change et l'habillage, et la capuche confortable apporte une protection en plus si besoin.
Avantages
Fermeture à zip pour faciliter le change, l'habillage et la superposition.
Détails du produit
- 60 % coton, 40 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Pale Ivory
- Article : FV4455-110
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike Essentials Hooded Coverall.
Nike Essentials Hooded Coverall