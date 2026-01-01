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Combinaison Nike Essentials Hooded Coverall pour bébé - Pale Ivory

Nike Essentials Hooded Coverall

Combinaison pour bébé

27,99 €
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Cette combinaison en molleton offre un toucher tout doux, idéal pour la peau sensible de bébé. La fermeture à zip sur toute la longueur facilite le change et l'habillage, et la capuche confortable apporte une protection en plus si besoin.


  • Couleur affichée : Pale Ivory
  • Article : FV4455-110

Nike Essentials Hooded Coverall

27,99 €

Cette combinaison en molleton offre un toucher tout doux, idéal pour la peau sensible de bébé. La fermeture à zip sur toute la longueur facilite le change et l'habillage, et la capuche confortable apporte une protection en plus si besoin.

Avantages

Fermeture à zip pour faciliter le change, l'habillage et la superposition.

Détails du produit

  • 60 % coton, 40 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Pale Ivory
  • Article : FV4455-110

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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