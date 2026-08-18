Claquette Nike Calm 2.0 pour homme

IvonaD685672939
Toller Schuh faellt aber groesser aus.
À toi le calme et le confort tout au long de la journée. Mousse souple pour un bon maintien. Design minimaliste. Des claquettes faciles à porter, avec ou sans chaussettes. Sa semelle intérieure texturée maintient le pied bien en place.
Nike Calm 2.0
À toi le calme et le confort tout au long de la journée. Mousse souple pour un bon maintien. Design minimaliste. Des claquettes faciles à porter, avec ou sans chaussettes. Sa semelle intérieure texturée maintient le pied bien en place.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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4.6 étoiles
IvonaD685672939
Toller Schuh faellt aber groesser aus.
YINMI326931865
I would order a size bigger I wear a size 9 but I have had some issues with the size on slides so I went a size higher and it fit perfectly, they are very comfortable and arrived quickly!
Brian143554157
Good color way is dirty and texture very fast to clean
Nike Calm 2.0