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Chaussures Nike Court Vision Low pour homme - Summit White/Silver Sage/Noir

Nike Court Vision Low

Chaussure pour homme

79,99 €
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Tu aimes le style vintage du basket des années 80 ? Découvre la nouvelle Court Vision. Avec son cuir synthétique et sa semelle cupsole en caoutchouc, elle est confortable à porter toute la journée. Et son look évoque les silhouettes cultes du passé.


  • Couleur affichée : Summit White/Silver Sage/Noir
  • Article : IM0459-104

Nike Court Vision Low

79,99 €

Tu aimes le style vintage du basket des années 80 ? Découvre la nouvelle Court Vision. Avec son cuir synthétique et sa semelle cupsole en caoutchouc, elle est confortable à porter toute la journée. Et son look évoque les silhouettes cultes du passé.

Avantages

  • Empeigne résistante et confortable en tissu et cuir synthétique.
  • Perforations sur la pointe et les côtés pour une meilleure respirabilité.
  • Semelle extérieure en caoutchouc avec couture sur toute la semelle cupsole pour une résistance exceptionnelle.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Summit White/Silver Sage/Noir
  • Article : IM0459-104

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (2)

5 étoiles

  • Beautiful

    Abel871517591

    Nice sneaker for every occasion. I love it

  • Altijd goed

    johnbc563c7888a1942868d8abdb014886033

    Voor mij mijn 4 de keer Court, deze vind ik bijzonder mooi!

Chaussures Nike Court Vision Low pour homme

Nike Court Vision Low

79,99 €
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