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Chaussures Nike Air Max Moto 2K pour homme - Noir/Noir/Anthracite/Noir

Nike Air Max Moto 2K

Chaussure pour homme

139,99 €
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Entre héritage et modernité, la Air Max Moto t'accompagne partout où tu vas. Une empeigne indéchirable et des lacets à stoppeurs subliment les détails haute performance et l'unité Max Air au talon.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Anthracite/Noir
  • Article : IR0072-002

Nike Air Max Moto 2K

139,99 €

Entre héritage et modernité, la Air Max Moto t'accompagne partout où tu vas. Une empeigne indéchirable et des lacets à stoppeurs subliment les détails haute performance et l'unité Max Air au talon.

Avantages

  • Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
  • Empeigne en tissu indéchirable et cuir synthétique, respirante et résistante.
  • La pointe spacieuse ajoute du confort tout en restant élégante.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Anthracite/Noir
  • Article : IR0072-002

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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Avis (3)

4.7 étoiles

  • Taille 47 parfaite

    brigitte518719557

    Parfaites Légères et très joli look

  • Incredible shoes but size up one whole size.

    BrandonD711548387

    Buy these shoes one size up, trust me. I have several pair of these shoes and they are the most comfortable Nikes I own.

  • RollandC820324734

    Great shoe. Comfortable but the outer/topline of the shoe feels like I’ll bust through them if I walk to fast.

Chaussures Nike Air Max Moto 2K pour homme

Nike Air Max Moto 2K

139,99 €
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