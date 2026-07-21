Chaussure personnalisable Nike Air Max 95 By You pour Homme

KG custom 96s
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I love my black and white custom 95s with KG on the back! Fire
Rendez hommage au style mondialement plébiscité des vêtements de travail avec cette nouvelle version de la Nike Air Max 95 By You. Résistantes et robustes, les matières utilitaires comme le sergé poli et le cuir évoquent indéniablement les modèles aperçus lors des défilés de mode. Les détails minimalistes à souhait, comme les coutures contrastées et les revêtements dégradés, apportent une nouvelle dimension à cet incontournable intemporel.
Nike Air Max 95 By You
TRAVAUX EN COURS.
Rendez hommage au style mondialement plébiscité des vêtements de travail avec cette nouvelle version de la Nike Air Max 95 By You. Résistantes et robustes, les matières utilitaires comme le sergé poli et le cuir évoquent indéniablement les modèles aperçus lors des défilés de mode. Les détails minimalistes à souhait, comme les coutures contrastées et les revêtements dégradés, apportent une nouvelle dimension à cet incontournable intemporel.
L'univers des vêtements de travail reprend les codes des années 2000 en intégrant des matières résistantes, comme le sergé poli à l'éclat discret ou le cuir classique, qui habillent les renforts emblématiques.
Un examen attentif de la chaussure vous révèlera le jeu de couleurs ton sur ton développé pour cette chaussure. Les coutures contrastées en option permettent aux créateurs débutants et professionnels de mettre en avant leur personnalité éclatante.
Ajoutez un message personnalisé avec un maximum de 3 caractères sur chaque talon ou conservez le logo « Air » d'origine.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.9 étoiles
KG custom 96s
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I love my black and white custom 95s with KG on the back! Fire
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Awesome shoe pattern is awesome
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I love being able to customize my shoes, I get a lot of compliments on having one of a kind thank you for the customization options
Nike Air Max 95 By You
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