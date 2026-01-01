Chaussure personnalisable Nike Air Max 90 By You pour Homme

Nike Air Max 90 By You
Chaussure personnalisable pour homme
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Tu hésites entre un look monochrome ou sportif, mais original ? L'AM90 peut tout faire. Tu peux tout personnaliser, des couleurs aux matières, pour un modèle qui te ressemble vraiment.
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore
- Article : HQ3691-900
Nike Air Max 90 By You
Tu hésites entre un look monochrome ou sportif, mais original ? L'AM90 peut tout faire. Tu peux tout personnaliser, des couleurs aux matières, pour un modèle qui te ressemble vraiment.
Sélectionne ta base
Choisis entre cuir intégral ou mélange de cuir et de mesh pour un look superposé. Dans les deux cas, l'empeigne sera confortable et résistante.
Opte pour la couleur
Pour les couleurs, tu as plusieurs options. Opte pour un look sportif culte ou des touches de couleurs de saison.
Personnalise-la
Tes initiales ? Un surnom ? Ou un autre message qui te ressemble. Personnalise tes chaussures en ajoutant jusqu’à 8 caractères sur le dessus de la languette.
Plus d'avantages
- Amorti Air visible, conçu à l'origine pour le running de haut niveau, pour un confort absolu.
- Semelle extérieure en caoutchouc à motif gaufré pour une adhérence durable et un style rétro.
Détails du produit
- Nos membres sont uniques, et leurs chaussures devraient l'être aussi. Chaque paire est fièrement confectionnée à la main, une par une. Les bonnes choses valent la peine d'attendre.
- Personnalise ta paire en choisissant une inscription. Et ton nom est aussi inscrit sur la boîte.
- Notre concepteur 3D t'offre un aperçu de ta création pour te permettre d'expérimenter toutes sortes de choix de conception.
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore
- Article : HQ3691-900
Air Max 90
Les années 90 ont marqué un véritable tournant culturel, à la fois dans le monde de l'art, de la musique, de la mode et des sneakers. La Air Max était à l'avant-garde de ce changement. Avec un amorti Air encore plus visible et un nouveau coloris original baptisé « Infrared », la conception révolutionnaire de la première 90 marque une nouvelle ère. Devenue bien plus qu'une chaussure de running, elle a fait de la Air Max une icône du streetwear.
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Nike Air Max 90 By You
Informations supplémentaires
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