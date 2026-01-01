Chaussure personnalisable Nike Air Max 90 By You pour Homme

Nike Air Max 90 By You

169,99 €

Tu hésites entre un look monochrome ou sportif, mais original ? L'AM90 peut tout faire. Tu peux tout personnaliser, des couleurs aux matières, pour un modèle qui te ressemble vraiment.

Sélectionne ta base

Choisis entre cuir intégral ou mélange de cuir et de mesh pour un look superposé. Dans les deux cas, l'empeigne sera confortable et résistante.

Opte pour la couleur

Pour les couleurs, tu as plusieurs options. Opte pour un look sportif culte ou des touches de couleurs de saison.

Personnalise-la

Tes initiales ? Un surnom ? Ou un autre message qui te ressemble. Personnalise tes chaussures en ajoutant jusqu’à 8 caractères sur le dessus de la languette.