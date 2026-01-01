Chaussure personnalisable Nike Air Force 1 Low By You pour Homme

Nike Air Force 1 Low By You
Chaussure personnalisable pour homme
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Avec cette AF1, tout est question de détails. Customise ton étiquette, tes lacets et ton deubré. Et n'oublie pas d'ajouter un texte personnalisé sur la languette arrière. Avec ses huit couleurs au choix et sa semelle en caoutchouc gomme translucide en option, ce modèle est conçu pour être unique, comme toi.
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore/Multicolore
- Article : HF0659-900
Nike Air Force 1 Low By You
Avec cette AF1, tout est question de détails. Customise ton étiquette, tes lacets et ton deubré. Et n'oublie pas d'ajouter un texte personnalisé sur la languette arrière. Avec ses huit couleurs au choix et sa semelle en caoutchouc gomme translucide en option, ce modèle est conçu pour être unique, comme toi.
Quelle est ta base ?
Commence par l'empeigne en cuir, puis choisis un caoutchouc traditionnel, translucide ou gomme pour la semelle intermédiaire et la semelle extérieure.
Ajoute de la couleur
Des couleurs neutres, des effets métallisés premium, des tons sportswear ou tout en même temps. C'est toi qui vois !
Exprime ta personnalité
Tes initiales ? Un surnom ? Ou un autre message qui te ressemble. Personnalise ta paire en ajoutant jusqu'à trois caractères sur la languette arrière. Et ton nom est aussi inscrit sur la boîte.
Plus d'avantages
- Coutures solides. Matières premium. Semelle cupsole. Cette sneaker résistante a du style et ne passe pas inaperçue sur les parquets.
- Conçu à l'origine pour le basketball de compétition, l'amorti Air assure un confort longue durée.
- Semelle extérieure en caoutchouc avec points de pivot classiques alliant adhérence et résistance.
Détails du produit
- Nos membres sont uniques, et leurs chaussures devraient l'être aussi. Chaque paire est confectionnée à la main, une à la fois : c'est notre fierté. Les bonnes choses valent la peine d'attendre.
- Notre concepteur 3D te donne un aperçu de ta création. Tu peux tester plein de designs différents.
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore/Multicolore
- Article : HF0659-900
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Nike Air Force 1 Low By You
Informations supplémentaires
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