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Chaussure Nike Dunk Low Retro SE pour homme - Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Blanc

Nike Dunk Low Retro SE

Chaussure pour homme

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Matières premium, rembourrage épais… La Dunk Low Retro est toujours plus confortable. Les possibilités sont infinies : et toi, comment tu vas porter tes Dunk ?


  • Couleur affichée : Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Blanc
  • Article : II7078-200

Nike Dunk Low Retro SE

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Matières premium, rembourrage épais… La Dunk Low Retro est toujours plus confortable. Les possibilités sont infinies : et toi, comment tu vas porter tes Dunk ?

Avantages

  • Empeigne qui s'assouplit avec le temps et prend un look vintage.
  • Semelle intermédiaire en mousse offrant un amorti ultra-léger.
  • Semelle extérieure en caoutchouc avec cercle de pivot emblématique, pour une meilleure adhérence et un style iconique.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Blanc
  • Article : II7078-200

Livraison et retours

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Avis (3)

4.7 étoiles

  • JoaoR346559430

    very nice and good confort

  • R.A.v256688847

    Tijdloos Perfecte schoen voor privé en smart casual zakelijk.

  • stef1508

    Super modèle, très confortable et stylé

Chaussure Nike Dunk Low Retro SE pour homme

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