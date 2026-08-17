Chaussure Nike Dunk Low pour ado

Daughter Loves Dunks
NiiqueWiitDaDimples
My kid loves dunk. She says they’re very comfortable and they match perfectly with the schools uniform.
Cette star de ta collection de sneakers, inspirée du basket, est dotée d'empiècements classiques, d'un amorti et d'une semelle d'usure old-school. Elle est fidèle à l'esprit classique de Nike.
Nike Dunk Low
Cette star de ta collection de sneakers, inspirée du basket, est dotée d'empiècements classiques, d'un amorti et d'une semelle d'usure old-school. Elle est fidèle à l'esprit classique de Nike.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.8 étoiles
Daughter Loves Dunks
NiiqueWiitDaDimples
My kid loves dunk. She says they’re very comfortable and they match perfectly with the schools uniform.
JasmineW223231254
My Daughter love them they was for school match her uniforms
Legoooo!
AmandaM261010329
Love the look and feel of these shoes! Very unique and received lots of compliments while wearing them!
Nike Dunk Low