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Chaussure Nike Dunk Low pour ado - Blanc/Shimmer/Blanc/Shimmer

Nike Dunk Low

Chaussure pour ado

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Cette star de ta collection de sneakers, inspirée du basket, est dotée d'empiècements classiques, d'un amorti et d'une semelle d'usure old-school. Elle est fidèle à l'esprit classique de Nike.


  • Couleur affichée : Blanc/Shimmer/Blanc/Shimmer
  • Article : IU7766-134

Nike Dunk Low

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Cette star de ta collection de sneakers, inspirée du basket, est dotée d'empiècements classiques, d'un amorti et d'une semelle d'usure old-school. Elle est fidèle à l'esprit classique de Nike.

Avantages

  • Empeigne en cuir synthétique pour plus de durabilité et de confort.
  • Perforations sur la pointe pour une meilleure respirabilité.
  • La semelle en caoutchouc sur toute la longueur offre une adhérence durable et présente un motif similaire au modèle d'origine.

Détails du produit

  • Col bas
  • Empeigne en cuir synthétique
  • Lacets classiques
  • Couleur affichée : Blanc/Shimmer/Blanc/Shimmer
  • Article : IU7766-134

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1207)

4.8 étoiles

  • Daughter Loves Dunks

    NiiqueWiitDaDimples

    My kid loves dunk. She says they’re very comfortable and they match perfectly with the schools uniform.

  • JasmineW223231254

    My Daughter love them they was for school match her uniforms

  • Legoooo!

    AmandaM261010329

    Love the look and feel of these shoes! Very unique and received lots of compliments while wearing them!

Chaussure Nike Dunk Low pour ado

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