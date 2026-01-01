Chaussure Nike Court Vision Low Suede Premium pour homme

Nike Court Vision Low Suede Premium
Chaussure pour homme
Style offensif du basket des années 80. Rythme effréné du basket d'aujourd'hui. La Nike Court Vision Low est tout cela à la fois. L'empeigne en daim lisse évoque les sneakers de basket rétro avec une touche premium, et la semelle cupsole culte en caoutchouc s'inspire des silhouettes iconiques du passé.
- Couleur affichée : Wheat/Flax/Wheat
- Article : IQ9749-700
Nike Court Vision Low Suede Premium
Style offensif du basket des années 80. Rythme effréné du basket d'aujourd'hui. La Nike Court Vision Low est tout cela à la fois. L'empeigne en daim lisse évoque les sneakers de basket rétro avec une touche premium, et la semelle cupsole culte en caoutchouc s'inspire des silhouettes iconiques du passé.
Avantages
- Empeigne en daim qui se patine avec le temps pour une douceur absolue.
- Perforations sur la pointe et les côtés pour une meilleure respirabilité.
Détails du produit
- Empeigne en cuir véritable
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Couleur affichée : Wheat/Flax/Wheat
- Article : IQ9749-700
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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