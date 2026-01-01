 
image 1 sur 8
Chaussure Nike Court Vision Low Suede pour homme - Phantom/Cream II

Nike Court Vision Low Suede

Chaussure pour homme

79,99 €
Sélectionner la tailleGuide des tailles
Retrait gratuit
Option « click and collect » disponible au moment du paiement

Tu aimes le style vintage du basket des années 80 ? Découvre la nouvelle Court Vision. Inspirée des silhouettes légendaires du passé, elle allie le cuir et le daim avec une semelle cupsole en caoutchouc pour un confort longue durée.


  • Couleur affichée : Phantom/Cream II
  • Article : IO0461-001

Nike Court Vision Low Suede

79,99 €

Tu aimes le style vintage du basket des années 80 ? Découvre la nouvelle Court Vision. Inspirée des silhouettes légendaires du passé, elle allie le cuir et le daim avec une semelle cupsole en caoutchouc pour un confort longue durée.

Avantages

  • Empeigne en cuir véritable et synthétique qui prend des allures vintage en s'usant.
  • Perforations sur la pointe et les côtés pour une meilleure respirabilité.
  • Semelle cupsole en caoutchouc pour plus de résistance et une meilleure adhérence.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Phantom/Cream II
  • Article : IO0461-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (0)

Aucun avis

Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike Court Vision Low Suede.

    Chaussure Nike Court Vision Low Suede pour homme

    Nike Court Vision Low Suede

    79,99 €
    Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

    Complète ton look

    Item 3 of 5