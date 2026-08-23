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Bien noté
Chaussure Nike Ava Edge pour homme - College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Noir

Nike Ava Edge

Chaussure pour homme

149,99 €
College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Noir
Noir/College Grey/Newsprint
Summit White/Light Bone/Stone
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Inspirée par la géométrie des villes modernes, la Nike Ava Edge est conçue pour sillonner la jungle Concrete. Elle combine une empeigne souple mais protectrice avec un amorti de niveau performance et une semelle extérieure qui laisse une marque mémorable. Se déplacer en ville est un sport à part entière. Arrive prêt, avec une chaussure au design avant-gardiste, pensée pour le confort.


  • Couleur affichée : College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Noir
  • Article : IM1973-003

Nike Ava Edge

149,99 €

Inspirée par la géométrie des villes modernes, la Nike Ava Edge est conçue pour sillonner la jungle Concrete. Elle combine une empeigne souple mais protectrice avec un amorti de niveau performance et une semelle extérieure qui laisse une marque mémorable. Se déplacer en ville est un sport à part entière. Arrive prêt, avec une chaussure au design avant-gardiste, pensée pour le confort.

Réseau de protection

Un mélange de textiles tissés et de filets en mesh crée une empeigne protectrice mais flexible. Le design en grille dynamique s'inspire des réseaux de planification urbaine.

Laisse une trace

La semelle extérieure en caoutchouc souple et perforé enveloppe la semelle intermédiaire pour plus de durabilité. Son empreinte lui donne un look distinctif.

Confort absolu sous le pied

La semelle intermédiaire surdimensionnée est fabriquée avec de la mousse SCF haute performance pour un amorti ultra-confortable.

Détails du produit

  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Col bas
  • Lacets classiques
  • Motifs réfléchissants
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Couleur affichée : College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Noir
  • Article : IM1973-003

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (32)

4.5 étoiles

  • Great product

    ronald16504b523dc6435fb66f136004be340e

    ive got a lot of nike training shoes about 40 pairs and these have instantly risen to the top 5 position

  • 1A

    julianb467004860

    Der schuh ist echt super für den Alltag, ich kauf mir den definitiv nochmal

  • Trop stylé et légère !

    FaridH47759500

    Super, j’aime trop, en plus elles sont légères et trop stylée !

Chaussure Nike Ava Edge pour homme

Nike Ava Edge

149,99 €
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Complète ton look

Item 3 of 5

Pensée pour résister à la ville

Robuste et confortable partout, la Ava Edge est faite pour celles et ceux qui avancent avec assurance.

Cage de protection

Un caoutchouc ultra-résistant enveloppe le pied pour prolonger la durée de vie de la chaussure.

Sensation de réactivité

La mousse haute performance amortit chaque pas.