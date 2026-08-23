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Bien noté
Chaussure Nike Air Max Plus VII « Kylian Mbappé » pour homme - Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Noir/Barely Volt

Nike Air Max Plus VII « Kylian Mbappé »

Chaussure pour homme

30 % de réduction
Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Noir/Barely Volt
Blanc/Noir/Smoke Grey/Blanc
Noir/Noir/Anthracite/Noir
Blanc/Blue Crystal/Metallic Silver/Blanc
Light Smoke Grey/Dark Smoke Grey/Hot Curry
Noir/Dark Smoke Grey/Metallic Pewter/Illusion Green
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Kylian Mbappé a toujours été un fan de la Air Max Plus VII, à tel point qu'il s'en est inspiré pour ses crampons haute performance. Cette version de la TN7 est une alternative lifestyle à la chaussure de foot de Kylian. Jette donc un œil à l'étiquette spéciale sur la languette et la palette de couleurs.


  • Couleur affichée : Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Noir/Barely Volt
  • Article : HQ2197-200

Nike Air Max Plus VII « Kylian Mbappé »

30 % de réduction

Kylian Mbappé a toujours été un fan de la Air Max Plus VII, à tel point qu'il s'en est inspiré pour ses crampons haute performance. Cette version de la TN7 est une alternative lifestyle à la chaussure de foot de Kylian. Jette donc un œil à l'étiquette spéciale sur la languette et la palette de couleurs.

Avantages

  • L'empeigne en mesh, résistante et respirante, intègre des détails en cuir synthétique.
  • La voûte plantaire crée une sensation de maintien.
  • Les unités Nike Air assurent un amorti léger.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Noir/Barely Volt
  • Article : HQ2197-200

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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Avis (81)

4.4 étoiles

  • Superbe chaussures

    richard3ce3add29a3c408e8516aca47c1a3a5a

    Rien à redire, parfait. Taille parfaite. Super design et très confortable.

  • Nike Air Max Plus VII

    AntonínN62264398

    Moc hezké , pohodlné a kvalitní sportovní boty

  • A little on the heavy side.

    Aaron197386982

    Nothing “Light Weight” about these sneakers. I knew this prior to purchasing so I wasn’t worried about it. Just warning you that these sneakers have some weight to them. They seem very adorable and are well built. The fit and finish on them is what you expect from Nike. I’ve only had them for about a week and the comfort level is of seven out of 10.

Chaussure Nike Air Max Plus VII « Kylian Mbappé » pour homme

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Une référence street

La Nike Air Max Plus a débarqué dans les années 90 et a rapidement conquis les rues de Paris. Un symbole incontesté de vitesse, de style et de street cred.

Deux icônes. Le même ADN.

L'icône des rues de Paris, réinventée pour la légende parisienne Kylian Mbappé. Découvre sa nouvelle Mercurial Superfly et la Air Max Plus VII.