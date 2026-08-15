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Chaussure Nike Air Max Plus OG Premium pour homme - Multicolore/Multicolore/Monarch/Noir

Nike Air Max Plus OG Premium

Chaussure pour homme

30 % de réduction
Multicolore/Multicolore/Monarch/Noir
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Célèbre le football sur sa plus grande scène avec cette Air Max Plus. Remplaçant les couleurs tricolores traditionnelles par des teintes vert menthe et cuivre en hommage à la patine de la Statue de la Liberté, cette édition apporte une touche discrète « Allez les Bleus ! » à la sneaker emblématique. La cage entourant le cuir synthétique et les textiles ajoute une touche stylée à ton look. L'amorti Air Max visible offre le combo parfait entre look edgy et confort.


  • Couleur affichée : Multicolore/Multicolore/Monarch/Noir
  • Article : IQ0168-900

Nike Air Max Plus OG Premium

30 % de réduction

Célèbre le football sur sa plus grande scène avec cette Air Max Plus. Remplaçant les couleurs tricolores traditionnelles par des teintes vert menthe et cuivre en hommage à la patine de la Statue de la Liberté, cette édition apporte une touche discrète « Allez les Bleus ! » à la sneaker emblématique. La cage entourant le cuir synthétique et les textiles ajoute une touche stylée à ton look. L'amorti Air Max visible offre le combo parfait entre look edgy et confort.

Avantages

  • La voûte plantaire crée une sensation de maintien.
  • Les unités Nike Air assurent un amorti léger.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Multicolore/Multicolore/Monarch/Noir
  • Article : IQ0168-900

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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Avis (2)

3 étoiles

  • Parfaite

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    Je les adore. Taille parfaitement, je suis obligé de venir chez les hommes pour trouver des baskets à ma taille (42/43) je recommande ces baskets.

  • Cheaply Made Shoe

    Ned449d8b33aa324962808f8c66a1d63980

    Shoes are extremely cheaply made . glue marks everywhere. I can't recommend.

Chaussure Nike Air Max Plus OG Premium pour homme

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