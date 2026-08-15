Chaussure Nike Air Max Plus OG Premium pour homme

Parfaite
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Je les adore. Taille parfaitement, je suis obligé de venir chez les hommes pour trouver des baskets à ma taille (42/43) je recommande ces baskets.
Célèbre le football sur sa plus grande scène avec cette Air Max Plus. Remplaçant les couleurs tricolores traditionnelles par des teintes vert menthe et cuivre en hommage à la patine de la Statue de la Liberté, cette édition apporte une touche discrète « Allez les Bleus ! » à la sneaker emblématique. La cage entourant le cuir synthétique et les textiles ajoute une touche stylée à ton look. L'amorti Air Max visible offre le combo parfait entre look edgy et confort.
Nike Air Max Plus OG Premium
Célèbre le football sur sa plus grande scène avec cette Air Max Plus. Remplaçant les couleurs tricolores traditionnelles par des teintes vert menthe et cuivre en hommage à la patine de la Statue de la Liberté, cette édition apporte une touche discrète « Allez les Bleus ! » à la sneaker emblématique. La cage entourant le cuir synthétique et les textiles ajoute une touche stylée à ton look. L'amorti Air Max visible offre le combo parfait entre look edgy et confort.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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3 étoiles
Parfaite
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Je les adore. Taille parfaitement, je suis obligé de venir chez les hommes pour trouver des baskets à ma taille (42/43) je recommande ces baskets.
Cheaply Made Shoe
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Shoes are extremely cheaply made . glue marks everywhere. I can't recommend.
Nike Air Max Plus OG Premium