Chaussure Nike Air Max Plus 3 pour homme

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Ottimo prodotto e spedizione veloce
Cette Air Max Plus 3 rend hommage à son héritage en évoquant avec subtilité les modèles précédents. L'amorti en mousse et les unités Max Air apportent un rebond et un confort éprouvés à chaque pas. Les lignes futuristes et les détails épurés apportent une touche stylée à ce modèle original.
Nike Air Max Plus 3
Cette Air Max Plus 3 rend hommage à son héritage en évoquant avec subtilité les modèles précédents. L'amorti en mousse et les unités Max Air apportent un rebond et un confort éprouvés à chaque pas. Les lignes futuristes et les détails épurés apportent une touche stylée à ce modèle original.
La technologie Air révolutionnaire a été intégrée aux chaussures Nike en 1978. En 1987, la Air Max 1 affichait pour la première fois la technologie Air visible au talon. Désormais, en plus de ressentir l'amorti Air, tout le monde pouvait également le voir en action. Depuis, les chaussures Air Max nouvelle génération connaissent un succès constant auprès des athlètes et des fans qui les collectionnent, grâce à leurs associations de couleurs saisissantes et à leur amorti léger et fiable.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.6 étoiles
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BettinaG456558291
Der Schuh hat ein cooles Design, klares leuchtendes Weiß und ist sehr bequem
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ65729884
Απίστευτο παπούτσι, τέλεια εφαρμογή θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα
Nike Air Max Plus 3