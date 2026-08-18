Chaussure Nike Air Max Fire pour enfant

Excellent
Shirley203975606
My grandson loved them they are comfortable on him
Élégante et assurant un bon maintien, la Fire est une édition spéciale de la gamme Air Max. Influencée par les sports de plein air et le monde numérique, elle te garantit un look profilé à la conception futuriste. Le cuir synthétique est plus résistant. L'unité Max Air, elle, assure un amorti confortable tout au long de la journée.
Nike Air Max Fire
Élégante et assurant un bon maintien, la Fire est une édition spéciale de la gamme Air Max. Influencée par les sports de plein air et le monde numérique, elle te garantit un look profilé à la conception futuriste. Le cuir synthétique est plus résistant. L'unité Max Air, elle, assure un amorti confortable tout au long de la journée.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Excellent
Shirley203975606
My grandson loved them they are comfortable on him
DiegoZ837664646
Scarpetta bellissima e bimbo felicissimo.
Kanon
Fredric813261618
Rätt storlek och super näjd
Nike Air Max Fire