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Chaussure Nike Air Max Fire pour enfant - Noir/Metallic Silver/Gamma Blue

Nike Air Max Fire

Chaussure pour enfant

74,99 €
Noir/Metallic Silver/Gamma Blue
Noir/Blanc
Noir/Playful Pink/Blanc
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Élégante et assurant un bon maintien, la Fire est une édition spéciale de la gamme Air Max. Influencée par les sports de plein air et le monde numérique, elle te garantit un look profilé à la conception futuriste. Le cuir synthétique est plus résistant. L'unité Max Air, elle, assure un amorti confortable tout au long de la journée.


  • Couleur affichée : Noir/Metallic Silver/Gamma Blue
  • Article : II6557-013

Nike Air Max Fire

74,99 €

Élégante et assurant un bon maintien, la Fire est une édition spéciale de la gamme Air Max. Influencée par les sports de plein air et le monde numérique, elle te garantit un look profilé à la conception futuriste. Le cuir synthétique est plus résistant. L'unité Max Air, elle, assure un amorti confortable tout au long de la journée.

Détails du produit

  • Empeigne en cuir synthétique
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Boucle sur la languette et le talon
  • Col bas
  • Lacets élastiques
  • Couleur affichée : Noir/Metallic Silver/Gamma Blue
  • Article : II6557-013

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (5)

5 étoiles

  • Excellent

    Shirley203975606

    My grandson loved them they are comfortable on him

  • DiegoZ837664646

    Scarpetta bellissima e bimbo felicissimo.

  • Kanon

    Fredric813261618

    Rätt storlek och super näjd

Chaussure Nike Air Max Fire pour enfant

Nike Air Max Fire

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