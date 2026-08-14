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Chaussure Nike Air Max 95 x LEGO® Collection pour ado - Noir/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Metallic Silver

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection

Chaussure pour ado

149,99 €
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Nous avons fait équipe avec le groupe LEGO® pour créer cette version remarquable de la Air Max 95. « Mais on dirait une AM95 ordinaire », non ? Surprise ! Ce qui ressemble à des empiècements ondulés classiques est en fait une illusion. Mais ne t'inquiète pas, ce double amorti à bulles d'air sous le pied est bien réel et te donne le rebond nécessaire pour tout type de jeu, même pour construire des mondes.


  • Couleur affichée : Noir/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Metallic Silver
  • Article : IO4801-002

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection

149,99 €

Nous avons fait équipe avec le groupe LEGO® pour créer cette version remarquable de la Air Max 95. « Mais on dirait une AM95 ordinaire », non ? Surprise ! Ce qui ressemble à des empiècements ondulés classiques est en fait une illusion. Mais ne t'inquiète pas, ce double amorti à bulles d'air sous le pied est bien réel et te donne le rebond nécessaire pour tout type de jeu, même pour construire des mondes.

Avantages

  • Inspiré de l'anatomie humaine, le design original des empiècements de la 95 est imprimé pour produire l'illusion d'un effet superposé !
  • Unité Max Air visible pour un amorti exceptionnel en toute légèreté.
  • Semelle extérieure en caoutchouc avec rainures flexibles pour une adhérence durable.

Détails du produit

  • Lacets classiques
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Noir/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Metallic Silver
  • Article : IO4801-002

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (8)

4.6 étoiles

  • Shoes

    AnneG668795809

    Yes they are lovely very on trend for my grandson ,

  • Love it

    DebraG730010332

    It is a beautiful I am going to purchase another color

  • TomaraS610624445

    Size fits perfectly. Style is cute and unique

Chaussure Nike Air Max 95 x LEGO® Collection pour ado

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection

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Plus d'Air, plus d'idées

Tu t'es déjà demandé ce qui se passerait si de malicieuses Minifigurines LEGO® étaient laissées sans surveillance dans un laboratoire Nike Air Max ? De la double unité Air, située dans la semelle et défiant toutes les lois de la nature, à une empeigne inspirée des Minifigurines, cette version revisitée de la Air Max 95 est là pour te rappeler de toujours laisser libre-cours à ton imagination.

Une œuvre d'art

La petite touche LEGO : des empiècements peints en trompe-l'œil tout le long de la silhouette de la 95, pour le côté fun.

Une double bulle

Les deux unités Air à l'avant-pied et au talon assurent le confort nécessaire pour donner ton maximum en jeu. Comme dans la 95 d'origine.

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