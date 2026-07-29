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Bien noté
Chaussure Nike Air Max 95 Big Bubble pour homme - Blanc/Blanc/Pure Platinum/Blanc

Nike Air Max 95 Big Bubble

Chaussure pour homme

189,99 €
Blanc/Blanc/Pure Platinum/Blanc
Noir/Noir/Anthracite/Noir
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S'inspirant du corps humain et du style sportif des années 90, la Air Max 95 offre un confort incroyable dans une silhouette à l'allure dynamique. Les empiècements latéraux ondulés apportent une touche naturelle à n'importe quelle tenue. Et l'amorti visible au talon et à l'avant-pied assure un confort haute performance.


  • Couleur affichée : Blanc/Blanc/Pure Platinum/Blanc
  • Article : HM8755-100

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

S'inspirant du corps humain et du style sportif des années 90, la Air Max 95 offre un confort incroyable dans une silhouette à l'allure dynamique. Les empiècements latéraux ondulés apportent une touche naturelle à n'importe quelle tenue. Et l'amorti visible au talon et à l'avant-pied assure un confort haute performance.

Avantages

  • Empeigne en cuir véritable, cuir synthétique et tissus respirants pour un effet superposé et plus de résistance.
  • Unité Max Air visible pour plus d'amorti et de légèreté.
  • Les rainures flexibles sur la semelle intermédiaire et la semelle extérieure t'assurent une grande liberté de mouvement.
  • Design inspiré du corps humain : les semelles intermédiaire et extérieure constituent la colonne vertébrale, les empiècements de l'empeigne font office de muscles et les lacets représentent les côtes de la chaussure.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Couleur affichée : Blanc/Blanc/Pure Platinum/Blanc
  • Article : HM8755-100

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Avis (69)

4.6 étoiles

  • Ivanabd280529b8ff4a658d349c00fefa1466

    Regalo per 18 anni apprezzato, il prodotto corrisponde alla foto, misura bene ordine online arrivato con i tempi previsti

  • Jason202131435

    Incroyable cette paire de chaussures je recommande

  • Size up

    Jerome3d34569e87074e059622957bf046c816

    I purchased an 11 1/2 a year ago and it actually was hurting my feet so I wind up moving to a 12 and they are so comfortable

Chaussure Nike Air Max 95 Big Bubble pour homme

Nike Air Max 95 Big Bubble

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