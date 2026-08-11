Chaussure Nike Air Max 90 Premium pour Homme

Ok
Manuel597420244
Tutto bene grazie. Ordine perfetto è arrivato velocemente. Tutto ok
Célèbre le football sur sa plus grande scène avec cette emblématique Air Max 90. Les motifs tourbillonnants et les tons gris sont agrémentés de touches d'orange vif pour symboliser l'équipe « Oranje ». Cette sneaker reste fidèle au look de running d'origine, avec sa semelle culte à motif gaufré, ses renforts cousus et ses détails texturés. Tu retrouves le fameux look des années 90. Des couleurs originales et un amorti visible complètent la chaussure.
Nike Air Max 90 Premium
Célèbre le football sur sa plus grande scène avec cette emblématique Air Max 90. Les motifs tourbillonnants et les tons gris sont agrémentés de touches d'orange vif pour symboliser l'équipe « Oranje ». Cette sneaker reste fidèle au look de running d'origine, avec sa semelle culte à motif gaufré, ses renforts cousus et ses détails texturés. Tu retrouves le fameux look des années 90. Des couleurs originales et un amorti visible complètent la chaussure.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.8 étoiles
Ok
Manuel597420244
Tutto bene grazie. Ordine perfetto è arrivato velocemente. Tutto ok
Great fit, colors and styling; very comfy shoe to wear.
Christopher198865
Love the fit, usually wear a size 13 in other brands, butfits great for my big wide foot using Nikes sizing chart. Been wearing skateboard shoes for the past 30 years, these are so comfortable compared to those. I really like this shoe. I like the option to have them laced wider with a wider set of lacing holes down by the toes. Color combination of the different grays along with the vibrant orange accent is really nicely styled.
Awesome 90s.
john646473682
The Premium title is deserved. These look and feel great. The quality is outstanding, I can’t recommend them enough.
Nike Air Max 90 Premium