Chaussure Nike Air Max 90 pour homme

JoséLuis15b1ff72f6f04e7ca09fed74020b1aae
Es un modelo muy cómodo , el diseño y los colores son de lo mejor .
La Air Max 90 reste fidèle au look de running d'origine, avec sa semelle culte à motif gaufré, ses renforts cousus et ses détails texturés. Tu retrouves le fameux look des années 90. Ses couleurs sont faciles à associer. Et son amorti visible te garantit plus de confort à chaque pas.
Nike Air Max 90
La Air Max 90 reste fidèle au look de running d'origine, avec sa semelle culte à motif gaufré, ses renforts cousus et ses détails texturés. Tu retrouves le fameux look des années 90. Ses couleurs sont faciles à associer. Et son amorti visible te garantit plus de confort à chaque pas.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.5 étoiles
JoséLuis15b1ff72f6f04e7ca09fed74020b1aae
Es un modelo muy cómodo , el diseño y los colores son de lo mejor .
Love them
rogerl829011514
Love them de kleur alles is top alleen 1 min punt voor het geld zou de afwerking iets beter kunnen maar daar lopen ze niet minder om top schoen
Nike Air Max 90