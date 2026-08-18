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Chaussure Nike Air Force 1 '07 LV8 « USA » pour homme - Blanc/University Red/University Red/Midnight Navy

Nike Air Force 1 '07 LV8 « USA »

Chaussure pour homme

119,99 €
Chaussure Nike Air Force 1 '07 LV8 « USA » pour homme - Blanc/University Red/University Red/Midnight Navy
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Rends hommage à l'équipe des États-Unis en célébrant la plus grande scène du foot avec un modèle streetwear emblématique. Comme toutes les LV8, celle-ci a une conception classique des années 80, une plateforme subtile et une empeigne en cuir élégant. Contrairement aux autres, elle arbore du rouge, du blanc et du bleu avec un écusson de l'équipe brodé.


  • Couleur affichée : Blanc/University Red/University Red/Midnight Navy
  • Article : IQ0407-100

Nike Air Force 1 '07 LV8 « USA »

119,99 €

Rends hommage à l'équipe des États-Unis en célébrant la plus grande scène du foot avec un modèle streetwear emblématique. Comme toutes les LV8, celle-ci a une conception classique des années 80, une plateforme subtile et une empeigne en cuir élégant. Contrairement aux autres, elle arbore du rouge, du blanc et du bleu avec un écusson de l'équipe brodé.

Avantages

  • Empeigne en cuir avec pointe perforée, respirante et confortable.
  • Unité Nike Air pour un amorti léger.
  • Semelle extérieure en caoutchouc avec points de pivot de basket classiques pour plus d'adhérence et de résistance.

Détails du produit

  • Col rembourré
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Couleur affichée : Blanc/University Red/University Red/Midnight Navy
  • Article : IQ0407-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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Avis (20)

4.9 étoiles

  • Perfekt wie immer

    AlexandraW125204165

    Der Schuh sieht gut aus und hat den gewohnten Tragekomfort!

  • Air force schoenen zijn tijdloos!

    Berry67197578

    Ik zou 5 sterren geven als deze schoen nog iets gepersonaliseerd zou kunnen worden. Verder mooie air force schoenen.

  • As always great shoe

    RobH818882133

    Just like all my other Air Force shoes they fit perfectly. The swoosh has a little sprinkle in it.i can wear these all day long, even in warm circumstances.

Chaussure Nike Air Force 1 '07 LV8 « USA » pour homme

Nike Air Force 1 '07 LV8 « USA »

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