Perfekt wie immer
AlexandraW125204165
Der Schuh sieht gut aus und hat den gewohnten Tragekomfort!
Rends hommage à l'équipe des États-Unis en célébrant la plus grande scène du foot avec un modèle streetwear emblématique. Comme toutes les LV8, celle-ci a une conception classique des années 80, une plateforme subtile et une empeigne en cuir élégant. Contrairement aux autres, elle arbore du rouge, du blanc et du bleu avec un écusson de l'équipe brodé.
Nike Air Force 1 '07 LV8 « USA »
Rends hommage à l'équipe des États-Unis en célébrant la plus grande scène du foot avec un modèle streetwear emblématique. Comme toutes les LV8, celle-ci a une conception classique des années 80, une plateforme subtile et une empeigne en cuir élégant. Contrairement aux autres, elle arbore du rouge, du blanc et du bleu avec un écusson de l'équipe brodé.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.9 étoiles
Perfekt wie immer
AlexandraW125204165
Der Schuh sieht gut aus und hat den gewohnten Tragekomfort!
Air force schoenen zijn tijdloos!
Berry67197578
Ik zou 5 sterren geven als deze schoen nog iets gepersonaliseerd zou kunnen worden. Verder mooie air force schoenen.
As always great shoe
RobH818882133
Just like all my other Air Force shoes they fit perfectly. The swoosh has a little sprinkle in it.i can wear these all day long, even in warm circumstances.
Nike Air Force 1 '07 LV8 « USA »