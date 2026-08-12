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Chaussure Nike Air Force 1 '07 LV8 pour homme - Off White/Summit White/Off White

Nike Air Force 1 '07 LV8

Chaussure pour homme

119,99 €
Off White/Summit White/Off White
Dusty Olive/Celadon/Dusty Olive
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Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. La conception culte des années 80 associe des sous-couches en toile et du cuir pour une version texturée de la silhouette classique


  • Couleur affichée : Off White/Summit White/Off White
  • Article : II9807-100

Nike Air Force 1 '07 LV8

119,99 €

Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. La conception culte des années 80 associe des sous-couches en toile et du cuir pour une version texturée de la silhouette classique

Avantages

  • Unité Nike Air pour un amorti léger.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour plus d'adhérence et de résistance.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Off White/Summit White/Off White
  • Article : II9807-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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Avis (17)

5 étoiles

  • NIKOS273042730

    Παρά πολύ καλή επιλογή, και η εφαρμογή του, αλλά και πολύ όμορφο σχέδιο!

  • top

    Omar593000411

    Bellissime e comede scarpe Nike, ne comprerei un'altro paio

  • Great pair of shoes

    Aidan828550009

    My favorite pair of shoes I’ve owned from Nike they fit perfectly even with crease protectors I definitely recommend purchasing if you’re thinking about it

Chaussure Nike Air Force 1 '07 LV8 pour homme

Nike Air Force 1 '07 LV8

119,99 €
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