Chaussure Nike Air Force 1 '07 Edge pour homme

Will always be a go to classic in all white.
AhmedH321107780
Great sneaker! I sized down and they fit perfectly!
Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. Cette Air Force 1 apporte une touche d'originalité à ton look en combinant un cuir soigné à un appliqué étoilé et à un deubré argenté.
Nike Air Force 1 '07 Edge
Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. Cette Air Force 1 apporte une touche d'originalité à ton look en combinant un cuir soigné à un appliqué étoilé et à un deubré argenté.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Will always be a go to classic in all white.
AhmedH321107780
Great sneaker! I sized down and they fit perfectly!
A Cool Twist on a Classic
DagA299837031
Virkelig flotte og behagelige sneakers med et cool design, uden at det bliver for meget. Helt perfekte!
Chris254503625
You just gotta love these shoes.
Nike Air Force 1 '07 Edge