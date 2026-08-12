Chaussure d'entraînement Nike Air Max Alpha Trainer 6 pour homme

Nike Air Max Alpha Trainer 6

89,99 €

La Air Max Alpha Trainer 6 t'offre robustesse et confort pour tes entraînements les plus intenses. La base plate et large maintient ton pied en place sans s'affaisser. Tu peux ainsi fixer et atteindre tes objectifs. Le talon robuste, renforcé par l’amorti « performance Air » visible, stabilise le pied quand tu te donnes à fond.

Stabilité : élevée

La chaussure te maintient parfaitement pour une posture bien stable. Le maintien ajusté et l'amorti ciblé te donnent un sentiment de sécurité à chaque pas. L’unité Max Air au talon a été optimisée pour encore plus de stabilité. La semelle plate et large avec des bandes de caoutchouc est plus stable et adhérente.

Amorti : élevé

Amorti sous l'avant-pied et le talon pour mieux absorber les chocs pendant l'entraînement. La semelle intermédiaire en mousse et l'unité Max Air au talon amortissent ton pied pour un confort durable. Le col en mousse protège ta cheville à chacun de tes mouvements.

Souplesse : modérée

La semelle intermédiaire et la semelle extérieure sont extrêmement flexibles pour bouger naturellement. Les rainures flexibles à l'avant-pied sont conçues pour les fentes.

Caoutchouc adhérent

Les côtés en caoutchouc maintiennent fermement ton pied sur la semelle pendant les mouvements latéraux.