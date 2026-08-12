Chaussure d'entraînement Nike Air Max Alpha Trainer 6 pour homme

CASSANDRAC988846875
Love them love the way they look and feel, I want ever color of them I just wish you also have t-shirt to go with each color of shoes.
Matériaux recyclés
Ce produit est fabriqué avec au moins 20 % de son poids en matières recyclées
La Air Max Alpha Trainer 6 t'offre robustesse et confort pour tes entraînements les plus intenses. La base plate et large maintient ton pied en place sans s'affaisser. Tu peux ainsi fixer et atteindre tes objectifs. Le talon robuste, renforcé par l’amorti « performance Air » visible, stabilise le pied quand tu te donnes à fond.
Nike Air Max Alpha Trainer 6
La Air Max Alpha Trainer 6 t'offre robustesse et confort pour tes entraînements les plus intenses. La base plate et large maintient ton pied en place sans s'affaisser. Tu peux ainsi fixer et atteindre tes objectifs. Le talon robuste, renforcé par l’amorti « performance Air » visible, stabilise le pied quand tu te donnes à fond.
La chaussure te maintient parfaitement pour une posture bien stable. Le maintien ajusté et l'amorti ciblé te donnent un sentiment de sécurité à chaque pas. L’unité Max Air au talon a été optimisée pour encore plus de stabilité. La semelle plate et large avec des bandes de caoutchouc est plus stable et adhérente.
Amorti sous l'avant-pied et le talon pour mieux absorber les chocs pendant l'entraînement. La semelle intermédiaire en mousse et l'unité Max Air au talon amortissent ton pied pour un confort durable. Le col en mousse protège ta cheville à chacun de tes mouvements.
La semelle intermédiaire et la semelle extérieure sont extrêmement flexibles pour bouger naturellement. Les rainures flexibles à l'avant-pied sont conçues pour les fentes.
Les côtés en caoutchouc maintiennent fermement ton pied sur la semelle pendant les mouvements latéraux.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.5 étoiles
CASSANDRAC988846875
Love them love the way they look and feel, I want ever color of them I just wish you also have t-shirt to go with each color of shoes.
I like everything about the product
Jeff671ba7c28c3147ada9cb5f02045a470e
I am 62 years old. I have been wearing the Nike product for at least 45 years and I have never been disappointed. Thank you so much for taking care of me.
Anne672980150
These shoes are super comfortable and look very nice.
Nike Air Max Alpha Trainer 6