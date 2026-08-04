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Bien noté
Chaussure de trail Nike ACG Pegasus Trail pour femme - Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II

Matériaux recyclés

Nike ACG Pegasus Trail

Chaussure de trail pour femme

149,99 €
Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II
Noir/Anthracite/Noir
Summit White/Phantom/Safety Orange/Noir
Noir/Anthracite/Summit White
Ghost/Mineral Slate/Sea Glass/Cement Grey
Barely Green/Light Bone/Tattoo/Silver Lilac
Spruce Fog/Sea Glass/Black Spruce
Jade Horizon/Light Silver/Safety Orange/Phantom
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  • Couleur affichée : Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II
  • Article : HV8121-200

Nike ACG Pegasus Trail

149,99 €

Parcours des kilomètres pittoresques avec un confort amorti et encore plus d'adhérence.

Une chaussure conçue pour les sentiers avec la réactivité que tu connais déjà sur la route. C'est à cela que sert l'ACG Pegasus Trail : courir des kilomètres pittoresques avec de l'amorti. Nous avons veillé à ce qu'elle dispose de ce dont tu as besoin pour une bonne adhérence sur terrain humide. Et le maintien ? Un avant-pied plus large donne à tes orteils plus de liberté de mouvement.

Empeigne en mesh technique

Testée et approuvée, l'empeigne est confectionnée à partir d'un mesh technique léger qui allie durabilité et respirabilité.

Semelle intermédiaire en mousse ReactX

Cette édition de la Peg Trail contient plus de mousse ReactX que la précédente. La hauteur de semelle accrue assure un retour d'énergie avec une sensation de réactivité et de stabilité.

Semelle extérieure haute adhérence

Affronte les sentiers humides et les surfaces escarpées : cette génération de semelles Nike All Terrain Compound (ATC) t'offre une adhérence supérieure.

Pointe repensée

Nous avons ajouté plus d'espace au niveau des orteils et de l'avant-pied pour assurer un confort optimal tout au long du parcours, en montée comme en descente. Un design plus large signifie plus de stabilité sur les sentiers techniques.

Détails du produit

  • Poids : env. 247 g (pointure 39 pour femme)
  • Drop : 8 mm
  • Couleur affichée : Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II
  • Article : HV8121-200

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (28)

4.9 étoiles

  • ACG Women’s Pegasus Trail Nike shoes

    Jocelyn06fb0307bf334ef6a62939c92767bcb2

    Very comfortable. Looks so classy. Can stand rocky terrain. Just love how it grips.

  • Great Trail Shoe

    linda194399236

    This is my third pair of this style. I have narrow feet with pretty high arches and hike a lot of gravelly trails and this style of shoes are the best I’ve experienced. They are comfortable and give me good balance and traction. I’m a 7 to 7 1/2 in normal shoes and wear an 8 1/2 in these.

  • Nike ACG Pegasus Trail

    ΕιρήνηΚ62052694

    Μαλακό, άνετη εφαρμογή,καλή απορρόφηση κραδασμών , και ελαφρύ

Chaussure de trail Nike ACG Pegasus Trail pour femme

Nike ACG Pegasus Trail

149,99 €

FAQ (8)

À qui la ACG Pegasus Trail est-elle le mieux adaptée ?

La ACG Pegasus Trail est destinée aux runners et runneuses avides d'aventure hors route. Elle est conçue pour affronter les terrains mixtes, les sentiers modérément techniques ainsi que les parcours combinant route et sentier, avec un amorti réactif et une adhérence fiable.

Quelle technologie d'amorti la ACG Pegasus Trail intègre-t-elle ?

La semelle intermédiaire en mousse ReactX et les couches supplémentaires de mousse assurent un robuste amorti réactif ainsi qu'une sensation de stabilité sous le pied. Elle offre aux runners et runneuses confort et stabilité sur les terrains irréguliers.

En quoi la ACG Pegasus Trail est-elle meilleure que les anciens modèles ?

Nous avons ajouté davantage de mousse ReactX pour augmenter l'amorti. Un avant-pied plus large offre plus d'espace, et la semelle extérieure mise à jour assure une adhérence optimale sur les sentiers accidentés ou modérément techniques.

Quelles sont les performances de la semelle extérieure de la ACG Pegasus Trail sur les terrains mouillés et techniques ?

La semelle extérieure Nike Trail All Terrain Compound (ATC) est conçue pour offrir une excellente adhérence sur les sentiers humides ainsi que sur les sols irréguliers et accidentés.

Comment la ACG Pegasus Trail équilibre-t-elle l'amorti et les sensations sur les sentiers ?

La mousse ReactX est réactive et stable sous le pied, ce qui permet d'absorber les chocs tout en assurant un contact constant avec le terrain lorsque la précision est cruciale.

Comment la ACG Pegasus Trail s'adapte-t-elle aux trails plus longs ?

La coupe actualisée offre plus d'espace à l'avant-pied, ce qui permet aux orteils de s'étaler naturellement pendant les runs longs. Une sensation de maintien au milieu du pied assure une pose confiante sur les terrains irréguliers.

Comment la ACG Pegasus Trail gère-t-elle les transitions entre la route et les sentiers ?

Conçue pour passer en douceur du bitume à la terre, la ACG Pegasus Trail allie un amorti réactif à une adhérence adaptée au trail.

Quel est le drop de la ACG Pegasus Trail et à qui convient-elle le mieux ?

Un drop de 8 mm donne une sensation d'équilibre idéale pour les athlètes ayant l'habitude de porter des chaussures de route ou pour toute personne recherchant une foulée fluide sur des terrains mixtes.

Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

Adhérence et confort tout-terrain. Conçue pour faire des ravages sur toutes les surfaces.

Conçue pour

Trail

Terrain

Modérément technique

Amorti

Réactif

Poids de la chaussure

Environ 247 g (pointure 39 pour femme)

Drop

8 mm

Caractéristiques techniques

Poids de la chaussure

Environ 247 g (pointure 39 pour femme)

Drop

8 mm

Avec

Mousse ReactX et caoutchouc Nike Trail All Terrain Compound (ATC)

Caractéristiques haute performance

  • Semelle extérieure haute adhérence

    Affronte les sentiers humides et les surfaces escarpées : cette génération de semelles Nike All Terrain Compound (ATC) offre une adhérence supérieure.

  • Semelle intermédiaire en mousse ReactX

    Cette édition de la Peg Trail contient plus de mousse ReactX que la précédente. La hauteur de semelle accrue assure un bon retour d'énergie avec une sensation de réactivité et de stabilité.

  • Pointe repensée

    On a ajouté de l'espace au niveau des orteils et de l'avant-pied pour un confort optimal tout au long du parcours, en montée comme en descente. Un design plus large signifie plus de stabilité sur les sentiers techniques.

  • Empeigne en mesh technique

    Testée et approuvée, l'empeigne est confectionnée à partir d'un mesh technique léger qui allie résistance et respirabilité.

Rebecca Kohne

« Je veux me sentir en confiance et en sécurité dans mes chaussures, donc courir avec celles-ci sur des terrains techniques, c'est vraiment top. Je sens que j'ai le contrôle. »

Rebecca Kohne

Athlète ACG

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