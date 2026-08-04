Chaussure de trail Nike ACG Pegasus Trail pour femme

Nike ACG Pegasus Trail

149,99 €

Parcours des kilomètres pittoresques avec un confort amorti et encore plus d'adhérence.

Une chaussure conçue pour les sentiers avec la réactivité que tu connais déjà sur la route. C'est à cela que sert l'ACG Pegasus Trail : courir des kilomètres pittoresques avec de l'amorti. Nous avons veillé à ce qu'elle dispose de ce dont tu as besoin pour une bonne adhérence sur terrain humide. Et le maintien ? Un avant-pied plus large donne à tes orteils plus de liberté de mouvement.

Empeigne en mesh technique

Testée et approuvée, l'empeigne est confectionnée à partir d'un mesh technique léger qui allie durabilité et respirabilité.

Semelle intermédiaire en mousse ReactX

Cette édition de la Peg Trail contient plus de mousse ReactX que la précédente. La hauteur de semelle accrue assure un retour d'énergie avec une sensation de réactivité et de stabilité.

Semelle extérieure haute adhérence

Affronte les sentiers humides et les surfaces escarpées : cette génération de semelles Nike All Terrain Compound (ATC) t'offre une adhérence supérieure.

Pointe repensée

Nous avons ajouté plus d'espace au niveau des orteils et de l'avant-pied pour assurer un confort optimal tout au long du parcours, en montée comme en descente. Un design plus large signifie plus de stabilité sur les sentiers techniques.