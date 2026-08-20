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Bien noté
Chaussure de trail ACG Zegama Trail pour homme - Summit White/Phantom/Safety Orange/Noir

ACG Zegama Trail

Chaussure de trail pour homme

169,99 €
Summit White/Phantom/Safety Orange/Noir
Cream II/Safety Orange/Light Orewood Brown
Noir/Safety Orange/Anthracite/Summit White
Baltic Blue/Light Orewood Brown/Mink Brown/Phantom
Spruce Fog/Sea Glass/Noir/Black Spruce
Light Crimson/Light Orewood Brown/Noir/Noir
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  • Couleur affichée : Summit White/Phantom/Safety Orange/Noir
  • Article : HV8113-103

ACG Zegama Trail

169,99 €

Une chaussure de trail de confiance prend la place qui lui revient dans la gamme ACG. Et elle arrive avec quelques améliorations pour toutes les situations. La ACG Zegama légère et ultra-amortie combine encore plus d'adhérence et encore plus d'espace pour les orteils afin d'offrir un confort et un contrôle durables sur les terrains accidentés et hors route. Montées abruptes, virages en épingle, descentes, la Zegama est conçue pour tout affronter. Et toi ?

Encore plus d'amorti

La semelle intermédiaire améliorée intègre plus de mousse ZoomX ultralégère directement sous le pied, pour un amorti maximal. La mousse Cushlon 3.0 assure protection contre les chocs, confort et stabilité sur les surfaces de sentiers inégales.

Liberté de mouvement

Conçus spécifiquement pour le trail, l'avant-pied et l'espace pour les orteils plus spacieux permettent à tes pieds de s'étaler pour une plus grande stabilité sur les terrains difficiles.

Cheville améliorée

Pour éviter que les débris ne pénètrent dans la chaussure, le col de cheville amélioré est doté d'un tissu extensible pour un ajustement plus conforme, 1:1 autour de ton talon.

Adhérence fiable, contrôle maximal

La semelle extérieure Vibram® MegaGrip avec technologie à ergots assure une adhérence inégalée sur des sentiers de différentes conditions.

Plus d'avantages

Légère et résistante, l'empeigne en mesh est conçue pour faire face aux terrains les plus difficiles.

Détails du produit

  • Poids : environ 338 g (pointure 44 pour homme)
  • Drop : 4 mm
  • Couleur affichée : Summit White/Phantom/Safety Orange/Noir
  • Article : HV8113-103

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (74)

4.8 étoiles

  • Muy cómodas.

    EnriqueC842528600

    Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.

  • Top!

    Vasilis978105422

    Απλά καταπληκτικό!! Άνετο,τέλεια πρόσφυση,πολύ καλή διαπνοή και δείχνει αρκετά γερό.

  • As comfy as they say.

    NickyB180512201

    I have the Zegama 1s and really like them. The Pegasus Trail is really my go-to. I’ve read a lot of great things about this Zegama ACG being the most comfortable trail shoe from Nike so decided to pick them up. Not disappointed at all! I was so impressed with how comfortable they actually are. This is initial impression, but man, I really love how they feel. Great color as well. I know I’ll end up getting another pair.

Chaussure de trail ACG Zegama Trail pour homme

ACG Zegama Trail

169,99 €
Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

Confort à toute épreuve. Une chaussure très souple pour des trails très durs.

Conçue pour

Trail

Terrain

Très technique

Amorti

Maximal

Poids de la chaussure

Environ 338 g (pointure 44 pour homme)

Drop

4 mm

Caractéristiques techniques

Poids de la chaussure

Environ 338 g (pointure 44 pour homme)

Drop

4 mm

Avec

Mousse ZoomX, mousse Cushlon 3.0 et Vibram® MegaGrip

Caractéristiques haute performance

  • Encore plus d'amorti

    La semelle intermédiaire améliorée intègre davantage de mousse ZoomX ultralégère directement sous le pied pour un amorti maximal. Une couche de mousse Cushlon 3.0 contribue à fournir une protection contre les chocs, du confort et de la stabilité sur les surfaces de sentier inégales.

  • Plus d'espace pour les orteils

    Conçus spécifiquement pour le trail, l'avant-pied et l'espace pour les orteils plus spacieux permettent à tes pieds de s'étaler pour une plus grande stabilité sur les terrains difficiles.

  • Col de cheville amélioré

    Pour éviter que les débris ne pénètrent dans la chaussure, on a amélioré le col de cheville en intégrant un tissu extensible, pour un ajustement parfait tout autour du talon.

  • Adhérence fiable, contrôle maximal

    La semelle extérieure éprouvée en Vibram® MegaGrip et sa technologie à ergots assurent une adhérence inégalée sur tous types de sentiers.

Caleb Olson

« C'est la meilleure pour les terrains vraiment inégaux, avec plein de rochers, où on se concentre plus sur la stabilité et le confort que sur le fait d'aller le plus vite possible. »

Caleb Olson

Athlète ACG, Gagnant de la Western States 100 en 2025

Complète ton look

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