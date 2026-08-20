Chaussure de trail ACG Zegama Trail pour homme

Muy cómodas.
EnriqueC842528600
Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.
ACG Zegama Trail
Une chaussure de trail de confiance prend la place qui lui revient dans la gamme ACG. Et elle arrive avec quelques améliorations pour toutes les situations. La ACG Zegama légère et ultra-amortie combine encore plus d'adhérence et encore plus d'espace pour les orteils afin d'offrir un confort et un contrôle durables sur les terrains accidentés et hors route. Montées abruptes, virages en épingle, descentes, la Zegama est conçue pour tout affronter. Et toi ?
La semelle intermédiaire améliorée intègre plus de mousse ZoomX ultralégère directement sous le pied, pour un amorti maximal. La mousse Cushlon 3.0 assure protection contre les chocs, confort et stabilité sur les surfaces de sentiers inégales.
Conçus spécifiquement pour le trail, l'avant-pied et l'espace pour les orteils plus spacieux permettent à tes pieds de s'étaler pour une plus grande stabilité sur les terrains difficiles.
Pour éviter que les débris ne pénètrent dans la chaussure, le col de cheville amélioré est doté d'un tissu extensible pour un ajustement plus conforme, 1:1 autour de ton talon.
La semelle extérieure Vibram® MegaGrip avec technologie à ergots assure une adhérence inégalée sur des sentiers de différentes conditions.
Légère et résistante, l'empeigne en mesh est conçue pour faire face aux terrains les plus difficiles.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.8 étoiles
Muy cómodas.
EnriqueC842528600
Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.
Top!
Vasilis978105422
Απλά καταπληκτικό!! Άνετο,τέλεια πρόσφυση,πολύ καλή διαπνοή και δείχνει αρκετά γερό.
As comfy as they say.
NickyB180512201
I have the Zegama 1s and really like them. The Pegasus Trail is really my go-to. I’ve read a lot of great things about this Zegama ACG being the most comfortable trail shoe from Nike so decided to pick them up. Not disappointed at all! I was so impressed with how comfortable they actually are. This is initial impression, but man, I really love how they feel. Great color as well. I know I’ll end up getting another pair.
ACG Zegama Trail
Conçue pour
Terrain
Amorti
Poids de la chaussure
Drop
Poids de la chaussure
Environ 338 g (pointure 44 pour homme)
Drop
4 mm
Avec
Mousse ZoomX, mousse Cushlon 3.0 et Vibram® MegaGrip
Caleb Olson
Athlète ACG, Gagnant de la Western States 100 en 2025