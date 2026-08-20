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Bien noté
Chaussure de running sur route Nike Downshifter 14 pour femme - Noir/Anthracite/Wolf Grey/Blanc

Nike Downshifter 14

Chaussure de running sur route pour Femme

69,99 €
Noir/Anthracite/Wolf Grey/Blanc
Noir/Anthracite/Noir
Blanc/Blanc
Off White/Barely Green/Blanc/Metallic Silver
Bleached Lilac/Sail/Pink Rise/Pink Smoke
Blanc/Cucumber Calm/Illusion Green/Blanc
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  • Couleur affichée : Noir/Anthracite/Wolf Grey/Blanc
  • Article : IB1899-002

Nike Downshifter 14

69,99 €

Passe à la vitesse supérieure avec la Downshifter 14. Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de réactivité par rapport à la version précédente. De plus, l'empeigne est dotée d'un mesh ajouré pour une respirabilité optimale et d'une bande au milieu du pied pour un meilleur maintien.

Avantages

  • L'empeigne technique en mesh ajouré procure une meilleure respirabilité.
  • Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de rebond.
  • La bande interne au milieu du pied procure une sensation de maintien.

Détails du produit

  • Poids : env. 276 g (pointure 39 pour femme)
  • Drop : 10 mm
  • Couleur affichée : Noir/Anthracite/Wolf Grey/Blanc
  • Article : IB1899-002

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (22)

4.5 étoiles

  • Francescag244622936

    Pianta un po' larga ma molto comoda. La temperatura del piede si e' alzata dopo poco, forse non sono da usare in estate.

  • Comfortable & Cute

    jenniferl188847864

    Loved them! Super comfortable and light. Best purchase ever. I totally recommend. They’re super cute too. (:

  • Shifting into Comfort with Style

    PattyJ63040340

    My feet demanded that I make a review for these sneakers. I’m fairly overweight 280lbs + with an existing injury in my ankle along with knee issues. In these sneakers, I feel like I’m semi floating and walking in these shoes. The design is a major plus… honestly my initial purchase was solely due to the design and then I tried them on and fell in love so much I bought a 3rd pair in the Bleached Mauve color…. Which happens to be my favorite … just get the shoes , you won’t be disappointed.

Chaussure de running sur route Nike Downshifter 14 pour femme

Nike Downshifter 14

69,99 €
Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

Respirabilité améliorée et semelle intermédiaire en mousse souple pour amortir chaque pas.

Conçue pour

Running sur route

Amorti

Réactif

Poids de la chaussure

Environ 276 g (pointure 39 pour femme)

Drop

10 mm

Caractéristiques techniques

Poids de la chaussure

Environ 276 g (pointure 39 pour femme)

Drop

10 mm

Caractéristiques haute performance

  • Empeigne respirante

    L'empeigne technique en mesh ajouré améliore la respirabilité.

  • Semelle intermédiaire confortable

    On a augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de rebond.

  • Maintien optimal

    La bande interne au milieu du pied assure une sensation de maintien.

Complète ton look

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