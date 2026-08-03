Chaussure de running Nike ACG Pegasus Trail pour ado

amazing
heathers595868528
Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.
Vu les sentiers sinueux qui t'attendent, tu devrais t'équiper en ACG. Légère et respirante, cette chaussure de trail Pegasus 6 est équipée de la mousse ReactX Lite pour plus de résistance et une foulée dynamique. Avec sa semelle extérieure en caoutchouc tout-terrain, tu gardes le rythme qu'importe l'état du sentier.
Nike ACG Pegasus Trail
Vu les sentiers sinueux qui t'attendent, tu devrais t'équiper en ACG. Légère et respirante, cette chaussure de trail Pegasus 6 est équipée de la mousse ReactX Lite pour plus de résistance et une foulée dynamique. Avec sa semelle extérieure en caoutchouc tout-terrain, tu gardes le rythme qu'importe l'état du sentier.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
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Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.
Nike ACG Pegasus Trail
La ACG Pegasus Trail est parfaite pour les enfants passionnés par l'exploration en plein air. Elle est conçue pour affronter les sentiers de terre, les terrains mixtes et les aventures quotidiennes, grâce à sa résistance, son amorti réactif et son adhérence adaptée au trail.
La semelle intermédiaire en mousse ReactX et les couches supplémentaires de mousse assurent un robuste amorti réactif ainsi qu'une sensation de stabilité sous le pied. Elle permet à l'enfant d'être à l'aise sur les terrains accidentés.
Nous avons ajouté davantage de mousse ReactX pour augmenter l'amorti. La semelle extérieure mise à jour assure une adhérence optimale sur les sentiers humides et accidentés ainsi que sur les surfaces mixtes.
La semelle extérieure Nike Trail All Terrain Compound (ATC) est conçue pour offrir une excellente adhérence sur les sentiers humides ainsi que sur les sols irréguliers et accidentés.
La ACG Pegasus Trail allie un amorti réactif à une meilleure adhérence et à un confort longue durée pour accompagner l'enfant partout où il va.
Une boucle au talon leur permet de les enfiler facilement. Les lacets traditionnels garantissent un bon maintien.
L'empeigne en mesh léger permet à l'air de circuler, ce qui aide les pieds à respirer. Nous avons renforcé les zones d'usure pour permettre à la chaussure de résister aux aventures répétées en plein air.
Lorsque l'amorti commence à s'affaisser ou que la semelle extérieure montre une usure évidente, il est généralement temps d'acquérir une nouvelle paire afin de conserver un confort et une sécurité optimaux sur les sentiers.