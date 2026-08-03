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Chaussure de running Nike ACG Pegasus Trail pour ado - Noir/Anthracite/Summit White

Nike ACG Pegasus Trail

Chaussure de running pour ado

109,99 €
Noir/Anthracite/Summit White
Noir/Anthracite/Noir
Spruce Fog/Black Spruce/Sea Glass
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Vu les sentiers sinueux qui t'attendent, tu devrais t'équiper en ACG. Légère et respirante, cette chaussure de trail Pegasus 6 est équipée de la mousse ReactX Lite pour plus de résistance et une foulée dynamique. Avec sa semelle extérieure en caoutchouc tout-terrain, tu gardes le rythme qu'importe l'état du sentier.


  • Couleur affichée : Noir/Anthracite/Summit White
  • Article : IH2305-001

Nike ACG Pegasus Trail

109,99 €

Vu les sentiers sinueux qui t'attendent, tu devrais t'équiper en ACG. Légère et respirante, cette chaussure de trail Pegasus 6 est équipée de la mousse ReactX Lite pour plus de résistance et une foulée dynamique. Avec sa semelle extérieure en caoutchouc tout-terrain, tu gardes le rythme qu'importe l'état du sentier.

Avantages

  • L'empeigne en mesh est résistante et respirante, tout en restant super légère.
  • Fabriquée avec plus de mousse ReactX que l'édition précédente, cette Pegasus offre plus de soutien et d'amorti pour les runs sur terrains rocailleux.
  • Une semelle extérieure à forte adhérence t'offre plus d'adhérence par temps humide.

Détails du produit

  • Boucle au talon
  • Lacets classiques
  • Col bas
  • Couleur affichée : Noir/Anthracite/Summit White
  • Article : IH2305-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • amazing

    heathers595868528

    Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.

Chaussure de running Nike ACG Pegasus Trail pour ado

Nike ACG Pegasus Trail

109,99 €

FAQ (8)

À qui la ACG Pegasus Trail est-elle le mieux adaptée ?

La ACG Pegasus Trail est parfaite pour les enfants passionnés par l'exploration en plein air. Elle est conçue pour affronter les sentiers de terre, les terrains mixtes et les aventures quotidiennes, grâce à sa résistance, son amorti réactif et son adhérence adaptée au trail.

Quelle technologie d'amorti la ACG Pegasus Trail intègre-t-elle ?

La semelle intermédiaire en mousse ReactX et les couches supplémentaires de mousse assurent un robuste amorti réactif ainsi qu'une sensation de stabilité sous le pied. Elle permet à l'enfant d'être à l'aise sur les terrains accidentés.

En quoi la ACG Pegasus Trail est-elle meilleure que les anciens modèles ?

Nous avons ajouté davantage de mousse ReactX pour augmenter l'amorti. La semelle extérieure mise à jour assure une adhérence optimale sur les sentiers humides et accidentés ainsi que sur les surfaces mixtes.

Quelles sont les performances de la semelle extérieure de la ACG Pegasus Trail sur les terrains mouillés et accidentés ?

La semelle extérieure Nike Trail All Terrain Compound (ATC) est conçue pour offrir une excellente adhérence sur les sentiers humides ainsi que sur les sols irréguliers et accidentés.

Quelle flexibilité offre la ACG Pegasus Trail pour les sentiers, la route et les activités quotidiennes ?

La ACG Pegasus Trail allie un amorti réactif à une meilleure adhérence et à un confort longue durée pour accompagner l'enfant partout où il va.

Quel est le niveau de facilité pour enfiler et retirer les ACG Pegasus Trail pour les enfants ?

Une boucle au talon leur permet de les enfiler facilement. Les lacets traditionnels garantissent un bon maintien.

Quel est le niveau de respirabilité de la ACG Pegasus Trail pour les enfants actifs ?

L'empeigne en mesh léger permet à l'air de circuler, ce qui aide les pieds à respirer. Nous avons renforcé les zones d'usure pour permettre à la chaussure de résister aux aventures répétées en plein air.

Quand remplacer la ACG Pegasus Trail pour les enfants ?

Lorsque l'amorti commence à s'affaisser ou que la semelle extérieure montre une usure évidente, il est généralement temps d'acquérir une nouvelle paire afin de conserver un confort et une sécurité optimaux sur les sentiers.

Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

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