Chaussure de foot basse à crampons pour terrain sec Nike United Tiempo Maestro Elite

Nike United Tiempo Maestro Elite

181,99 € 259,99 € 30 % de réduction

Repousse les limites sur le terrain avec la Nike United Tiempo Maestro Elite. Conçue pour les athlètes qui ont un contrôle redoutable, comme Naomi Girma et Patricia Guijarro, elle te permet de maîtriser chaque touche de balle. Son matériau TECHLEATHER, plus doux que le cuir naturel, s'associe à une plaque Maestro360 flexible pour un ajustement optimal, quel que soit l'endroit où tu frappes le ballon.

Behind the Design

La collection Nike United célèbre les athlètes qui ont un contrôle redoutable, comme Naomi Girma et Patricia Guijarro. Nous avons associé des tons bordeaux riches à des graphismes inspirés de l'imprimé animal pour représenter leur approche agressive sur le terrain et leur capacité à dépasser les limites du possible.

Toucher ultra-doux

Le TECHLEATHER sur l'empeigne, situé là où tu en as besoin pour un dribble créatif, est un matériau ultra-doux. Il offre un toucher plus uniforme en conditions humides ou sèches que le cuir naturel. Ses lignes moulées améliorent la qualité du toucher.

Tenue parfaitement ajustée

Sur le dessus, le TECHLEATHER s'adapte à la forme de ton pied pour un ajustement parfait. En bas, la plaque fendue Maestro360, située à l'avant-pied et au talon, permet au cuir synthétique de l'empeigne d'envelopper la voûte plantaire de ton pied pour une sensation d'ajustement améliorée.

Adhérence adaptée au terrain

Les crampons à lamelles sur la semelle extérieure au talon et à l'avant-pied offrent une adhérence sur le terrain. Les crampons coniques torsadés t'aident à te stabiliser et à pivoter facilement.