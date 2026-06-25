 
image 1 sur 12
Chaussure de basket Book 2 « WNBA 30th » - Blanc/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy

Book 2 « WNBA 30th »

Chaussure de basket

159,99 €

Stock épuisé :

Ce produit est actuellement indisponible

La confiance tranquille de Book vient à la fois de l'intérieur et du travail qu'il accomplit. Il préférerait laisser son jeu et la Book 2 parler pour lui. Équipée d’une technologie prête pour le jeu, elle est plus réactive que le chef-d’œuvre d’origine de Book. L'Air Zoom à l'avant-pied donne à son premier pas un coup de pouce turbo. Le Cushlon approuvé par les joueurs offre un amorti intégral. Et une semelle de propreté surchargée donne à Book un rebond doux et réactif. À toi de jouer.


  • Couleur affichée : Blanc/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy
  • Article : IR6333-100

Book 2 « WNBA 30th »

159,99 €

La confiance tranquille de Book vient à la fois de l'intérieur et du travail qu'il accomplit. Il préférerait laisser son jeu et la Book 2 parler pour lui. Équipée d’une technologie prête pour le jeu, elle est plus réactive que le chef-d’œuvre d’origine de Book. L'Air Zoom à l'avant-pied donne à son premier pas un coup de pouce turbo. Le Cushlon approuvé par les joueurs offre un amorti intégral. Et une semelle de propreté surchargée donne à Book un rebond doux et réactif. À toi de jouer.

Inspirée des archives

Cette Book 2 célèbre le trentième anniversaire de la WNBA, en mélangeant les couleurs des débuts de la ligue pour saluer les pionnières qui ont suscité l'espoir chez les jeunes basketteuses comme Book.

Zoom, Zoom !

On a déplacé l'unité Air Zoom du talon à l'avant-pied pour une réactivité plus près du sol.

Tenue ajustée

Un système de sangle au milieu du pied offre une sécurité confortable et douce pour des changements de direction rapides et des pivots soudains que Book aime exécuter.

Empeigne légère

L'empeigne en matériau synthétique léger et durable disparaît sur ton pied. Elle vous aide, toi et Book, à tenir bon pendant le quatrième quart-temps et même après.

Mousse moelleuse

La semelle intermédiaire est fabriquée avec notre nouvelle mousse CushIon, qui améliore les sensations sous le pied pour plus de confort tout au long du match.

Adhérence inspirée de l'AF1

Le motif d'adhérence à chevrons remis au goût du jour a été inspiré par l'amour de Book pour l'Air Force 1, s'inspirant des cercles de pivot des anneaux traditionnels qui offrent adhérence et résistance.

Plus d'avantages

  • Le pied de Book repose sur une semelle intérieure réactive, offrant à la star une sensation de rapidité.
  • Un système de sangle au milieu du pied offre une sécurité confortable et douce pour des changements de direction rapides et des pivots soudains que Book aime exécuter.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Blanc/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy
  • Article : IR6333-100

Avis (3)

4 étoiles

  • lundin677311203

    They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.

  • Best book 2's yet!

    dilman

    [This review was collected as part of a promotion.] the spiridon book 2 is a huge improvement over the previous 2 releases - way more comfy & easier to break in.

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

  • Great looking shoes

    JasonM

    [This review was collected as part of a promotion.] Looks nice, needs to be broken in a lot. Get the Spiridon colorway, if u want comfort.

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

Chaussure de basket Book 2 « WNBA 30th »

Book 2 « WNBA 30th »

159,99 €
Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

Comme Book, prends le contrôle du jeu et exploite ta rapidité à l'avant-pied pour imposer ton tempo.

Avantage

Vitesse réactive

Ressenti du terrain

Base basse et stable

Conçue pour

Accélérations et décélérations

Maintien

Ajusté

Caractéristiques techniques

Poids de la chaussure

Environ 450 g (pointure 42,5 pour homme)

Drop

Environ 6 mm

Quoi de neuf ?

    • L'unité Air Zoom a été déplacée du talon à l'avant-pied pour plus de réactivité, et donc de vitesse.
    • L'empeigne légère et la coupe près du sol offrent de meilleures sensations sur le parquet.
    • Le système de laçage au milieu du pied enveloppe et maintient parfaitement.
    • La mousse Cushlon 3.0 et la semelle de propreté confortable assurent un amorti souple et stable.
    • Le motif d'adhérence à chevrons moucheté avec des détails en forme de soleil permet d'effectuer des arrêts nets et des accélérations fulgurantes.

Caractéristiques haute performance

  • Contrôle de la vitesse

    L'unité Air Zoom au niveau du talon a été transférée à l'avant-pied pour un effet « turbo ». Plus rien ne t'arrêtera sur le terrain.

  • Sur le ballon en un clin d'œil

    Le système de laçage au milieu du pied repensé, associé à une empeigne moulée, apporte plus de stabilité lors des changements de direction et des pivots.

  • Suis le tempo

    Avec une empeigne plus légère que sur la Book 1 et une sensation de proximité avec le terrain, cette chaussure te permet de garder stabilité et équilibre lors des hésitations et des step-backs.

Derrière le design

Devin Booker

« C'était super important pour moi de ressentir le parquet et d'être un peu plus proche du sol. »

Devin Booker

Arrière, Phoenix Suns

Complète ton look