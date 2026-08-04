Chaussure de basket A'ja Wilson A'One « Lem and Lime »

A'One « Lem and Lime »

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A'ja Wilson a sa propre chaussure, et c'est tout à fait normal. Elle a quand même été sacrée trois fois MVP. Son premier modèle signature intègre de la mousse Cushlon 3.0 ultra-souple pour plus de confort et de réactivité sur le terrain. Passes à couper le souffle, tirs magistraux… en attaque comme en défense, A'ja repousse toujours ses limites pour se surpasser. C'est dans sa nature. La seule question est : et toi, quand vas-tu passer au niveau supérieur ?

Reste au top jusqu'au buzzer

Pour être à la hauteur du jeu d'A'ja, aussi redoutable en attaque qu'en défense, on a ajouté de la mousse Cushlon 3.0 sous le pied pour un retour d'énergie phénoménal. C'est ce qui lui permet de rester au top dans les moments décisifs où la victoire est à portée de main.

Légèreté exceptionnelle

Quand la victoire est en jeu, rien ne peut ralentir A'ja. Le mesh léger et respirant lui permet de rester rapide.

Adhérence optimisée

La mousse souple et stable est associée à un motif d'adhérence généré par ordinateur pour apporter le maintien et le contrôle dont A'ja a besoin pour assurer en défense.

Star Power

Le logo d'A'ja, inspiré de l'étoile qu'elle inclue toujours dans sa signature, est percutant et original, tout comme l'énergie qu'elle apporte sur le terrain.