Chaussure de basket A'ja Wilson A'One « Lem and Lime »

Good shoes, but DSG disapointment
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I bought this nice show leas than 1 month, no mention of the shoe state, it comes dirty and glue mark with looks refurbished
A'ja Wilson a sa propre chaussure, et c'est tout à fait normal. Elle a quand même été sacrée trois fois MVP. Son premier modèle signature intègre de la mousse Cushlon 3.0 ultra-souple pour plus de confort et de réactivité sur le terrain. Passes à couper le souffle, tirs magistraux… en attaque comme en défense, A'ja repousse toujours ses limites pour se surpasser. C'est dans sa nature. La seule question est : et toi, quand vas-tu passer au niveau supérieur ?
A'One « Lem and Lime »
A'ja Wilson a sa propre chaussure, et c'est tout à fait normal. Elle a quand même été sacrée trois fois MVP. Son premier modèle signature intègre de la mousse Cushlon 3.0 ultra-souple pour plus de confort et de réactivité sur le terrain. Passes à couper le souffle, tirs magistraux… en attaque comme en défense, A'ja repousse toujours ses limites pour se surpasser. C'est dans sa nature. La seule question est : et toi, quand vas-tu passer au niveau supérieur ?
Pour être à la hauteur du jeu d'A'ja, aussi redoutable en attaque qu'en défense, on a ajouté de la mousse Cushlon 3.0 sous le pied pour un retour d'énergie phénoménal. C'est ce qui lui permet de rester au top dans les moments décisifs où la victoire est à portée de main.
Quand la victoire est en jeu, rien ne peut ralentir A'ja. Le mesh léger et respirant lui permet de rester rapide.
La mousse souple et stable est associée à un motif d'adhérence généré par ordinateur pour apporter le maintien et le contrôle dont A'ja a besoin pour assurer en défense.
Le logo d'A'ja, inspiré de l'étoile qu'elle inclue toujours dans sa signature, est percutant et original, tout comme l'énergie qu'elle apporte sur le terrain.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.3 étoiles
Good shoes, but DSG disapointment
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A One!
Coop
[This review was collected as part of a promotion.] I brought these a few weeks ago and have no regrets.
Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
#productsprovidedbynike
Aja!!
Ohiolady
[This review was collected as part of a promotion.] I love them and I would buy another pair again on sale
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A'One « Lem and Lime »