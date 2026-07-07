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Chaussure de basket Air Jordan 40 - Metallic Copper/Noir/Metallic Copper

Air Jordan 40

Chaussure de basket

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Il n'y a qu'une seule façon de célébrer les 40 ans des Air Jordan. Il faut du jamais-vu. Pour la première fois, on a superposé une unité Zoom Strobel sur toute la longueur de la mousse ZoomX pour un amorti réactif, conçu pour tenir la distance. Sur le dessus, les lanières internes et les matières premium assurent un maintien optimal. Sous le pied, le motif d'adhérence à chevrons unique fera douter la défense. Amorti. Rebond. Adhérence. C'est presque trop facile.


  • Couleur affichée : Metallic Copper/Noir/Metallic Copper
  • Article : IM8206-800

Air Jordan 40

30 % de réduction

Il n'y a qu'une seule façon de célébrer les 40 ans des Air Jordan. Il faut du jamais-vu. Pour la première fois, on a superposé une unité Zoom Strobel sur toute la longueur de la mousse ZoomX pour un amorti réactif, conçu pour tenir la distance. Sur le dessus, les lanières internes et les matières premium assurent un maintien optimal. Sous le pied, le motif d'adhérence à chevrons unique fera douter la défense. Amorti. Rebond. Adhérence. C'est presque trop facile.

Amorti explosif

Pour la première fois dans l'histoire de Jordan, on a combiné la mousse ZoomX à une unité Zoom Strobel sur toute la longueur. Pourquoi ? Pour te donner le rebond dynamique dont tu as besoin pour des mouvements explosifs, avec un amorti confortable taillé pour courir des marathons.

Maintien réinventé

Les six lanières internes, associées à des matières premium contenues dans l'empeigne, gardent ton pied en place pour un maintien optimal quand tu te déplaces sur le terrain.

Adhérence exceptionnelle

Motif d'adhérence à chevrons à 40 degrés unique : laisse la défense derrière toi et exprime tout ton potentiel.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Metallic Copper/Noir/Metallic Copper
  • Article : IM8206-800

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (3)

4.7 étoiles

  • Edler Schuh

    Ansgar P.

    Sieht gut aus . Leider fehlt mir die Supinationsstütze.

  • Shoe

    JAMES428b6b200c1c441aa462423b70564a74

    Love the shoe. I did have to go up a full size.

  • Best silhouette in 25 years

    eizenga13

    Finals size up minimum AND- again best silhouette in 25 years.

Chaussure de basket Air Jordan 40

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