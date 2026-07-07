Chaussure de basket Air Jordan 40

Air Jordan 40

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Il n'y a qu'une seule façon de célébrer les 40 ans des Air Jordan. Il faut du jamais-vu. Pour la première fois, on a superposé une unité Zoom Strobel sur toute la longueur de la mousse ZoomX pour un amorti réactif, conçu pour tenir la distance. Sur le dessus, les lanières internes et les matières premium assurent un maintien optimal. Sous le pied, le motif d'adhérence à chevrons unique fera douter la défense. Amorti. Rebond. Adhérence. C'est presque trop facile.

Amorti explosif

Pour la première fois dans l'histoire de Jordan, on a combiné la mousse ZoomX à une unité Zoom Strobel sur toute la longueur. Pourquoi ? Pour te donner le rebond dynamique dont tu as besoin pour des mouvements explosifs, avec un amorti confortable taillé pour courir des marathons.

Maintien réinventé

Les six lanières internes, associées à des matières premium contenues dans l'empeigne, gardent ton pied en place pour un maintien optimal quand tu te déplaces sur le terrain.

Adhérence exceptionnelle

Motif d'adhérence à chevrons à 40 degrés unique : laisse la défense derrière toi et exprime tout ton potentiel.