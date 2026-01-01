Chaussure Nike Air Max 270 By You pour homme

Nike Air Max 270 By You
Chaussure pour homme
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Cette version personnalisable de la première Air Max lifestyle de Nike t'apporte style, confort et caractère. Ce modèle s'inspire de la chaussure Air Max emblématique en intégrant les meilleures innovations de Nike, avec sa grande fenêtre et son choix de couleurs.
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore
- Article : IQ8027-900
Nike Air Max 270 By You
Cette version personnalisable de la première Air Max lifestyle de Nike t'apporte style, confort et caractère. Ce modèle s'inspire de la chaussure Air Max emblématique en intégrant les meilleures innovations de Nike, avec sa grande fenêtre et son choix de couleurs.
Quelle est ta base ?
Commence par l'empeigne en cuir et textile. Choisis parmi une large gamme de couleurs et personnalise les logos Swoosh et les languettes arrière.
Opte pour la couleur
Des couleurs neutres, des effets métallisés premium, des tons sportswear ou tout en même temps. C'est toi qui vois !
Exprime ta personnalité
Tes initiales ? Un surnom ? Ou un autre message qui te ressemble. Personnalise ta paire en ajoutant jusqu'à trois caractères sur la languette arrière. Et ton nom est aussi inscrit sur la boîte.
Plus d'avantages
- Unité Max Air 270 offrant un excellent amorti tout au long de la journée.
- Empeigne en textile garantissant une tenue légère et une sensation aérienne.
- Semelle intermédiaire en mousse procurant douceur et confort.
- Membrane intérieure extensible et conception de type chausson pour une tenue personnalisée.
- Caoutchouc sur la semelle extérieure pour plus d'adhérence et de durabilité.
Détails du produit
- Détails en mesh
- Semelle intermédiaire en deux parties
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore
- Article : IQ8027-900
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Nike Air Max 270 By You
Informations supplémentaires
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