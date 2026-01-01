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Chaussure Air Jordan Ultra SE pour homme - Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red

Air Jordan Ultra SE

Chaussure pour homme

149,99 €
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Et si on réinventait l'un des modèles Jordan les plus iconiques, ça donnerait quoi ? Une paire de sneakers ultra-polyvalente à l'allure futuriste. Avec son cuir lisse et son col bas, ce modèle est facile à porter au quotidien.


  • Couleur affichée : Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
  • Article : IV6252-400

Air Jordan Ultra SE

149,99 €

Et si on réinventait l'un des modèles Jordan les plus iconiques, ça donnerait quoi ? Une paire de sneakers ultra-polyvalente à l'allure futuriste. Avec son cuir lisse et son col bas, ce modèle est facile à porter au quotidien.

Avantages

  • Cuir lisse et cuir synthétique pour plus de résistance.
  • Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
  • Article : IV6252-400

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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