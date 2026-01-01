Chaussure Air Jordan MVP 92 pour homme

Air Jordan MVP 92
Chaussure pour homme
La AJ7 fait son come-back… en version basse pour enfant. On a conservé l'empeigne stratifiée et la semelle intermédiaire culte qui ont fait la renommée du modèle d'origine. Et on a ajouté des détails en tissu et un col bas rembourré pour un look ultra-actuel.
- Couleur affichée : Taxi/Noir/Blanc/University Red
- Article : IO7437-705
Air Jordan MVP 92
La AJ7 fait son come-back… en version basse pour enfant. On a conservé l'empeigne stratifiée et la semelle intermédiaire culte qui ont fait la renommée du modèle d'origine. Et on a ajouté des détails en tissu et un col bas rembourré pour un look ultra-actuel.
Avantages
Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
Détails du produit
- Empeigne en cuir et cuir synthétique
- Semelle intermédiaire en mousse
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Couleur affichée : Taxi/Noir/Blanc/University Red
- Article : IO7437-705
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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