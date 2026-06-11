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Chaussure Air Jordan 3 Retro pour ado - Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange

Air Jordan 3 Retro

Chaussure pour ado

149,99 €
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Pierre angulaire de l'héritage Jordan, la AJ3 a été le premier modèle de MJ à arborer l'imprimé éléphant emblématique. Apporte le style classique à la collection de sneakers de ton enfant, revisité avec de nouvelles couleurs pour une touche edgy.


  • Couleur affichée : Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange
  • Article : II0599-600

Air Jordan 3 Retro

149,99 €

Pierre angulaire de l'héritage Jordan, la AJ3 a été le premier modèle de MJ à arborer l'imprimé éléphant emblématique. Apporte le style classique à la collection de sneakers de ton enfant, revisité avec de nouvelles couleurs pour une touche edgy.

Avantages

  • Col confortable pour une sensation de douceur autour de la cheville.
  • Semelle intermédiaire en mousse souple pour un maintien optimal.
  • Semelle en caoutchouc robuste assurant une adhérence optimale aux endroits stratégiques.
  • L'imprimé éléphant ornemente un cuir de qualité.
  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange
  • Article : II0599-600

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (4)

5 étoiles

  • LOVE THESE!

    Jasmyn_Hill

    got these for myself!!! they are sooo cute !

  • Good birthday gift shoe

    Kye482807420

    I got these for my fiancé cousin and she loved instantly went and put a outfit together for the park to where

  • rita873919242

    A very nice shoe and comfortable

Chaussure Air Jordan 3 Retro pour ado

Air Jordan 3 Retro

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