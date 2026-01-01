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Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour femme - Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki

Air Jordan 1 Mid SE

Chaussure pour femme

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Cette Air Jordan 1 Mid SE revisite le modèle iconique en lui offrant un style incomparable sur le terrain et un confort optimal. L'unité Air-Sole amortit le jeu sur parquet tandis que le col rembourré offre une sensation de maintien.


  • Couleur affichée : Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
  • Article : IR2011-247

Air Jordan 1 Mid SE

30 % de réduction

Cette Air Jordan 1 Mid SE revisite le modèle iconique en lui offrant un style incomparable sur le terrain et un confort optimal. L'unité Air-Sole amortit le jeu sur parquet tandis que le col rembourré offre une sensation de maintien.

Avantages

  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Perforations sur la pointe pour une meilleure respirabilité.

Détails du produit

  • Empeigne en cuir et tissu
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Col mi-montant
  • Couleur affichée : Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
  • Article : IR2011-247

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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