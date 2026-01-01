Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour Femme

Air Jordan 1 Mid SE
Chaussure pour femme
Rehausse ton look avec la Air Jordan 1 Mid SE. Intégralement confectionnée dans un cuir premium, elle présente un nouveau coloris pour offrir une version inédite d'un grand classique.
- Couleur affichée : Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
- Article : DO7440-821
Air Jordan 1 Mid SE
NOUVELLES COULEURS POUR UNE ICÔNE.
Rehausse ton look avec la Air Jordan 1 Mid SE. Intégralement confectionnée dans un cuir premium, elle présente un nouveau coloris pour offrir une version inédite d'un grand classique.
Avantages
- Empeigne en cuir pleine fleur pour un style classique et une meilleure résistance.
- Unité Air encapsulée dans le talon pour plus d'amorti et de légèreté.
Détails du produit
- Logo Wings en relief sur le côté
- Swoosh cousu
- Caoutchouc pour l'adhérence
- Semelle intermédiaire en mousse
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Couleur affichée : Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
- Article : DO7440-821
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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