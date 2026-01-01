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Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour Femme - Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony

Air Jordan 1 Mid SE

Chaussure pour femme

139,99 €
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Rehausse ton look avec la Air Jordan 1 Mid SE. Intégralement confectionnée dans un cuir premium, elle présente un nouveau coloris pour offrir une version inédite d'un grand classique.


  • Couleur affichée : Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
  • Article : DO7440-821

Air Jordan 1 Mid SE

139,99 €

NOUVELLES COULEURS POUR UNE ICÔNE.

Rehausse ton look avec la Air Jordan 1 Mid SE. Intégralement confectionnée dans un cuir premium, elle présente un nouveau coloris pour offrir une version inédite d'un grand classique.

Avantages

  • Empeigne en cuir pleine fleur pour un style classique et une meilleure résistance.
  • Unité Air encapsulée dans le talon pour plus d'amorti et de légèreté.

Détails du produit

  • Logo Wings en relief sur le côté
  • Swoosh cousu
  • Caoutchouc pour l'adhérence
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Couleur affichée : Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
  • Article : DO7440-821

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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    Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour Femme

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