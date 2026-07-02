Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour femme

Brutal
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Son preciosas y los materiales que tienen son una locura de verdad que son brutales
Silhouette classique, détails cosy. Cette AJ1 conserve le look emblématique que tu aimes tant, avec des textiles en maille douce et un joli charme au crochet dans des tons pastel ludiques.
Air Jordan 1 Mid SE
Silhouette classique, détails cosy. Cette AJ1 conserve le look emblématique que tu aimes tant, avec des textiles en maille douce et un joli charme au crochet dans des tons pastel ludiques.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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5 étoiles
Brutal
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Air Jordan 1 Mid SE