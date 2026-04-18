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Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour femme - Blanc/Wolf Grey/Metallic Silver

Air Jordan 1 Mid SE

Chaussure pour femme

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La chaussure par laquelle tout a commencé brille de mille feux avec cette superbe version de la AJ1. La coupe mi-montante emblématique étincelle avec son empeigne chromée qui attire les regards et fait tourner les têtes.


  • Couleur affichée : Blanc/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Article : FN5031-100

Air Jordan 1 Mid SE

30 % de réduction

La chaussure par laquelle tout a commencé brille de mille feux avec cette superbe version de la AJ1. La coupe mi-montante emblématique étincelle avec son empeigne chromée qui attire les regards et fait tourner les têtes.

Détails du produit

  • Logo Wings au talon
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Caoutchouc pour l'adhérence
  • Jumpman Air sur la languette
  • Couleur affichée : Blanc/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Article : FN5031-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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Avis (38)

4.8 étoiles

  • Lola

    DraganaP340362600

    Fantastiskt

  • Think again

    NeilG108727316

    Don't buy these shoes. They're too good for you. They're all mine.

  • Stylish and Fabulous

    Sam1012

    These are some really cool looking Jordans. I love the fit and the style.

Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour femme

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