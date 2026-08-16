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Chaussure Air Jordan 1 Mid pour Homme - Summit White/Vintage Lichen

Air Jordan 1 Mid

Chaussure pour homme

30 % de réduction
Summit White/Vintage Lichen
Summit White/Neutral Grey/Infrared 23/Noir
Noir/Aura/Blanc/Squadron Blue
University Blue/Blanc/Sail/Midnight Navy
Light Smoke Grey/Noir/Blanc
Noir/Blanc/University Red
True Blue/Varsity Red/Noir/Summit White
Noir/Gorge Green/Summit White
Noir/Palomino/University Red/Phantom
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Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.


  • Couleur affichée : Summit White/Vintage Lichen
  • Article : DQ8426-107

Air Jordan 1 Mid

30 % de réduction

Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.

Avantages

  • Empeigne en cuir, cuir synthétique et tissu pour une sensation de maintien.
  • Semelle intermédiaire en mousse et amorti Nike Air pour plus de confort et de légèreté.
  • Semelle extérieure en caoutchouc avec pivot circulaire offrant une adhérence durable.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Summit White/Vintage Lichen
  • Article : DQ8426-107

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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Avis (1481)

4.8 étoiles

  • PaulaJ219193158

    Love the shooes. Recomend to all .

  • Said166297836

    Matches with every clothes I wear

  • Olive green lovely color

    samuelr531616063

    Brought the olive green pair as they were on offer, fit perfect true to size color scheme is lovely, you know what you get with Jordan’s.

Chaussure Air Jordan 1 Mid pour Homme

Air Jordan 1 Mid

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