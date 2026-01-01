Chaussure Air Jordan 1 Mid pour femme

Air Jordan 1 Mid
Chaussure pour femme
La Air Jordan 1 Mid revisite le modèle iconique en lui offrant un style incomparable sur le terrain et un confort optimal. La technologie Air intégrée dans le talon amortit le jeu sur parquet, tandis que le col rembourré maintient bien la cheville. Les lacets mouchetés ajoutent une touche de style à la finition.
- Couleur affichée : Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
- Article : IQ0306-133
Air Jordan 1 Mid
La Air Jordan 1 Mid revisite le modèle iconique en lui offrant un style incomparable sur le terrain et un confort optimal. La technologie Air intégrée dans le talon amortit le jeu sur parquet, tandis que le col rembourré maintient bien la cheville. Les lacets mouchetés ajoutent une touche de style à la finition.
Avantages
- Empeigne en cuir, cuir synthétique et tissu pour une sensation de maintien.
- Semelle intermédiaire en mousse et amorti Nike Air pour plus de confort et de légèreté.
- Semelle extérieure en caoutchouc avec pivot circulaire offrant une adhérence durable.
Détails du produit
- Couleur affichée : Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
- Article : IQ0306-133
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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