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Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour pré-ado - Blanc/Iron Grey/Wolf Grey

Air Jordan 1 Low SE

Chaussure pour pré-ado

99,99 €
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Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.


  • Couleur affichée : Blanc/Iron Grey/Wolf Grey
  • Article : IX3960-100

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.

Avantages

  • Unité Air-Sole encapsulée pour un amorti en toute légèreté.
  • Empeigne en cuir véritable pour plus de durabilité et un look exceptionnel.
  • Semelle extérieure en caoutchouc résistant pour plus d'adhérence sur diverses surfaces.

Détails du produit

  • Logo Wings au talon
  • Jumpman sur la languette
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Col bas
  • Lacets classiques
  • Couleur affichée : Blanc/Iron Grey/Wolf Grey
  • Article : IX3960-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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