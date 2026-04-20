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Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour homme - Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Noir

Air Jordan 1 Low SE

Chaussure pour homme

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Toujours stylée, toujours tendance. Fidèle à l'histoire et à l'héritage de Jordan, la Air Jordan 1 Low SE te permet de bénéficier d'un maximum de confort toute la journée. De plus, une étiquette spéciale sur la languette te permet de célébrer ta propre histoire. Choisis tes couleurs et démarque-toi grâce à sa silhouette emblématique conçue dans un mélange de matières haut de gamme et agrémentée d'une unité Air encapsulée au talon.


  • Couleur affichée : Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Noir
  • Article : II9813-600

Air Jordan 1 Low SE

30 % de réduction

Toujours stylée, toujours tendance. Fidèle à l'histoire et à l'héritage de Jordan, la Air Jordan 1 Low SE te permet de bénéficier d'un maximum de confort toute la journée. De plus, une étiquette spéciale sur la languette te permet de célébrer ta propre histoire. Choisis tes couleurs et démarque-toi grâce à sa silhouette emblématique conçue dans un mélange de matières haut de gamme et agrémentée d'une unité Air encapsulée au talon.

Avantages

  • Empeigne en cuir pour plus de résistance et de structure.
  • Unité Nike Air-Sole encapsulée pour plus d'amorti et de légèreté.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une excellente adhérence au quotidien.

Détails du produit

  • Col bas
  • Couleur affichée : Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Noir
  • Article : II9813-600

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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Avis (1)

5 étoiles

  • MirzaH80495885

    Super passt genau sitzt gutt sehr bequem und sieht top aus !

Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour homme

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