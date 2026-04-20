Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour homme

MirzaH80495885
Super passt genau sitzt gutt sehr bequem und sieht top aus !
Toujours stylée, toujours tendance. Fidèle à l'histoire et à l'héritage de Jordan, la Air Jordan 1 Low SE te permet de bénéficier d'un maximum de confort toute la journée. De plus, une étiquette spéciale sur la languette te permet de célébrer ta propre histoire. Choisis tes couleurs et démarque-toi grâce à sa silhouette emblématique conçue dans un mélange de matières haut de gamme et agrémentée d'une unité Air encapsulée au talon.
Air Jordan 1 Low SE
Toujours stylée, toujours tendance. Fidèle à l'histoire et à l'héritage de Jordan, la Air Jordan 1 Low SE te permet de bénéficier d'un maximum de confort toute la journée. De plus, une étiquette spéciale sur la languette te permet de célébrer ta propre histoire. Choisis tes couleurs et démarque-toi grâce à sa silhouette emblématique conçue dans un mélange de matières haut de gamme et agrémentée d'une unité Air encapsulée au talon.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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5 étoiles
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Super passt genau sitzt gutt sehr bequem und sieht top aus !
Air Jordan 1 Low SE